Ruidos molestos: “Hace 25 años que no se controlan los vehículos municipales”

Martín Barrionuevo, concejal de Avanza Libertad, conversó con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, en relación a un proyecto de ordenanza que busca evitar los ruidos molestos provenientes de motos y autos.

Primero, el edil señaló que “lo que hice fue pedir un informe en enero para ver cómo se estaba cumpliendo la ordenanza vigente, que es del 98. Ahí me encontré con la sorpresa de que allí se especifica que habría que hacer controles cada 6 meses a los vehículos del municipio y periódicamente a todo el transporte público. Aunque, muy por el contrario, en 25 años no tienen registro de haberlo hecho.”

“En base a eso también me contestan que están terminando de armar un proyecto para una nueva ordenanza y que prontamente la iban a presentar en el Concejo”, manifestó.

En esa misma línea, Barrionuevo manifestó que “en ese informe lo que me dicen, cosa extraña, es que hay un solo sonómetro en toda Bahía Blanca, que mide el ruido de los caños de escape, y que lo están usando inspectores cuando hacen algunos controles”.

“Es muy poco un solo aparato. Aparte, no solo ruidos molestos incluye a los vehículos, sino que también los lugares físicos. Mucho ciudadano se queja de de algún pub o un particular que tiene música alta, es medio difícil hacer cumplir la ordenanza con un solo sonómetro”, puntualizó.

Escapes ruidosos

“Lo que hay que mejorar es tener más controles, más aparatos para medirlos y sacarlos de circulación. Y habría que ver también el tema de las penas, para que sean educativas, no solo para recaudar. Por ejemplo, que no pueda sacar la moto hasta que no demuestre que la arregló o que le cambió esas cosas”. “No se tiene conciencia de los problemas que traen a la salud a las personas que son sensibles a los ruidos. Siempre nos acordamos de ellos en época de Navidad por los petardos, pero esos sonidos diarios le afectan a la vida siempre”.

Milei o López Murphy

“Nosotros entramos a la alienza como Repúblicanos Unidos, y hoy es referente López Murphy a nivel nacional. Independientemente de eso, recordemos que en el 21 Ricardo fue dentro de Juntos y nosotros fuimos por fuera con Espert. Esa es la ventaja que tenemos de ser un partido liberal, porque podemos definir nuestro futuro”.

“Estamos empezando a trabajar con los equipos de Ricardo y de Patricia –Bullrich-, de hecho el otro día vino Javier Iguacel y estuvimos también charlando un poco. Yo entré a la política ecuchando lo que decía cuando era intendente de Capitán Sarmiento”.

En Bahía Blanca

“Hoy por hoy no hay referente particular que vaya para Intendente, se está analizando”.