“Hoy una persona con Síndrome de Down tiene más oportunidades que antes, pero por supuesto que falta”

Carolina Bostal es referente de Integrar, una asociación de padres de personas con Síndrome de Down que desde hace más de 30 años funciona en Bahía Blanca. En la tarde de este martes, habló con el equipo periodístico del programa “Nunca es tarde”, que se emite por La Brújula 24.

Cabe mencionar que el 21 de marzo se conmemora el Día del Síndrome de Down y al respecto, Carolina dijo que “se estableció esta fecha para visibilizar un poco sobre los derechos y capacidades que estas personas tienen y que a veces quedan escondidas en el diagnóstico”.

“Uno puede llegar a olvidarse de que más allá de las dificultades, desafíos y todas las cuestiones que vienen en el ‘paquete’ (sic), también hay un montón de oportunidades para desarrollar y nosotros somos los que tenemos que estar y acompañar a esos niños que nacen con la condición”, analizó.

Respecto de la evolución que tuvo el tratamiento de la temática con el paso de los años, aseguró que “el desarrollo ha sido tremendo, si uno observa cómo ha evolucionado la humanidad en lo que hace a la inclusión, el salto ha sido muy grande”.

Y agregó: “Tener un hijo con síndrome de down, hace 40 años, era quizás hasta una vergüenza. Daba pudor decir que había una persona así en la familia, se creía que no eran capaces y no se les enseñaba nada. Porque básicamente no había nadie que se dedicara a eso. Pero a medida que hubo gente transgrediendo ese tabú, empezaron a desarrollarse un montón de iniciativas para que ellos tengan esas oportunidades”.

“Una persona con síndrome de down tiene hoy más oportunidades que antes, pero por supuesto que falta”.

“Lo vemos cuando vemos la mirada de alguien que no lo vive natural como uno, por ejemplo. La convivencia tendría que ser algo normal, uno tendría que cruzarse con personas con discapacidad en todos lados y no esperar que nazca un hijo o un sobrino con esa condición. En todas las escuelas tendría que haber chicos con esta condición”, argumentó.

