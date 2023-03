Fueron a la iglesia de San Nicolás creyendo que estaba Messi: qué les dijo el cura

Lionel Messi es un hombre creyente. En varias oportunidades, antes y después de Qatar 2022, aseguró que su destino estaba escrito y que se consagraría “si Dios quiere”.

Hoy circuló la información de que el capitán de la Selección había aprovechado su mañana libre para ir con Antonela Roccuzzo, su esposa, a visitar la Virgen del Rosario de San Nicolás.

El cura de la iglesia que está aproximadamente a 50 kilómetros de la ciudad donde nació, se conoció y se casó esta pareja, negó la presencia del matrimonio.

“Ante todo quiero pedirles que no se olviden que es un lugar sagrado. Está bien ser hinchas, la devoción por Lionel, pero no olvidemos que estamos dentro de un lugar sagrado. Soy el Padre Luis, rector del santuario y quiero decir que la información es falsa: Lionel no vino y no va a venir, porque él se encuentra en Ezeiza entrenando para el partido”, dijo el sacerdote.

Antes de soltar el micrófono, el hombre hizo un comentario que llamó la atención. “Si quieren, quédense a rezar, pero tratemos de hacer silencio: sepamos respetar el lugar y sepan que Lionel no está acá”, expresó.

En las redes sociales circularon videos de personas cantando “dale, campeón”, pero el 10 no estaba allí.

Fuente: TN