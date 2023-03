Un nuevo capítulo de la periodista Laura Ubfal en el aire de “Hora Pico”, por La Brújula 24.

#Gran Hermano: se quedaron Julieta y Camila y se fue la Tora

Hubo records de votos y una definición que hizo crecer la ansiedad en los jugadores y en los familiares hasta el final.

En la noche de este domingo, el público salvó primero a Julieta por un 23.5 de los votos y finalmente decidió que Camila se quede en la Casa de “Gran Hermano”, una semana más, al menos.

Fue una noche terrible para Nacho porque se fue su papá y su compañera dentro de la Casa, Lucila “La Tora”.

Julieta fue la primera salvada de placa y continúa en la casa de #GranHermano 👏 Mirá #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC pic.twitter.com/yK0pIKnb21 — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 6, 2023

Cuatro de los cinco jugadores que quedan en la Casa están desde el principio del juego: Marcos, Romina, Nacho y Julieta y habrá que ver qué pasa esta semana donde ya no rige la fulminante, aunque sí vale la espontánea.

Entre los momentos divertidos de la Gala que recibió al papá de Nacho y a la hermana de Marcos, que abandonaron la Casa, se vio al “primo” bailando el tema “Un poco loco”, de “Coco” que lo caracteriza.

🇲🇽 El primo a la mexicana 🇲🇽 Seguí #GH2022 gratis, las 24hs y en vivo por https://t.co/f0OktsoMR2 #GranHermano pic.twitter.com/DYv3hL9QBe — Gran Hermano (@GranHermanoAr) March 6, 2023

Nicole y Cubero, 900 mil pesos y una historia de nunca acabar

El Juzgado de Familia de Tigre subió a Fabián Cubero al listado de padres morosos y le puso una cautelar por la cual no podrá salir del país, según informó Maite en “Intrusos”.

Hasta ahí la novedad de una relación económica entre los padres de tres hijas, Indiana, de 14, Allegra de 12 y Sienna, de 9, que van a una institución escolar privada que paga puntualmente Cubero, igual que sus gastos de salud.

La deuda que alega Nicole Neumann es de $ 900000 por gastos de bonificación, que no estaría pagando Cubero.

En “Intrusos” se vio una nota con Mica Viciconte que no quiso hablar demasiado del tema.

📺 Grave denuncia contra Fabián Cubero | La palabra de Mica Viciconte 🎙️



💬 "No tengo ninguna duda de que él es buen padre".



Cc @Intrusos #Intrusos pic.twitter.com/1yI9Uj6mDp — América TV (@AmericaTV) March 6, 2023

Del lado de Cubero nos enteramos que los bienes en común de la ex pareja eran dos propiedades: la casa de Santa Bárbara que se vendió y que permitió que tanto Nicole como el ex futbolista puedan mudarse y otra propiedad que sería la clave de una negociación en compensación cuando se venda, en parte, de esa deuda de $ 900.000.

El asunto es que Cubero firmó el convenio en 2018 (un año después de separarse de Nicole y cuando creía que podía reconquistarla) cuando era futbolista de Velez y cobraba un dinero que hoy no dispone y lo que busca es sentarse a negociar con la madre de sus hijas para pagar el 50 por ciento cada uno de salud y de escuela, porque ambos padres tienen tiempo por igual con sus hijas y se ocupan de sus gastos cuando estan con ellos.

Solamente Nicole y Cubero dispuestos a dialogar, pueden solucionar este conflicto económico hacia adelante por su felicidad y la de las chicas.

Más de 195.000 espectadores y una ovación final para “Casados con hijos”

“Casados con Hijos” realizó la última función en Gran Rex, en lo que fue el cierre de un fenómeno sin precedentes. El show teatral más esperado de los últimos años, fue el gran éxito de la cartelera, con un Teatro Gran Rex colmado cada noche.

A lo largo de esta exitosa temporada, más de 195 mil personas pudieron disfrutar de todo el humor y el carisma de la familia más famosa de la tv, en la versión teatral que superó las expectativas de todos.

Gracias a la espectacular convocatoria de público, se fueron sumando funciones hasta llegar a 95, siempre con un Gran Rex a sala llena y con un público que no paró de divertirse y emocionarse.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi desplegaron cada noche todo su talento para interpretar a los personajes de Pepe, Moni, Paola, Coqui, Dardo y Azucena.

La despedida fue una fiesta con la ovación interminable de los espectadores que disfrutaron de la magia intacta de cada uno de estos personajes que fieles a su estilo hicieron historia también en su versión teatral.

El show es producción de Telefe, una marca propiedad de Paramount, y RGB Entertainment.

Con info de Laubfal.com