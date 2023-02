“El sistema falló”, dijo una diputada que impulsa el jury a la jueza del caso Lucio

Diputados del oficialismo y de la oposición de la provincia de La Pampa presentaron dos pedidos de juicio contra Ana Clara Pérez Ballester, la jueza que intervino en el caso de la tenencia de Lucio Dupuy, para destituirla de su cargo.

El pedido de jury de enjuiciamiento es por su intervención en el proceso de Familia donde le otorgó la tenencia del niño de 5 años a su madre Magdalena Espósito Valenti, quien fue condenada al igual que su pareja, Abigail Páez, por haberlo asesinado a golpes.

La primera de las denuncias por mal desempeño de las funciones de la magistrada fue presentada este viernes por la mañana, por los diputados del PRO La Pampa, Martín Ardohain y María Laura Trapaglia.

“No es un juicio político lo que se solicita. Lo que se hace es hacer una denuncia formal y la formación de un jurado de enjuiciamiento. Venimos trabajando en esto desde hace seis meses, elaborando este pedido”, sostuvo Trapaglia, en su charla con LA BRÚJULA 24.

Y aseguró que “para nosotros fue tremendo. Es una lástima que los medios no sean lo suficientemente fuertes para tratar el caso de Lucio. Este es un hecho que te deja un nudo en la garganta, quienes somos padres no podemos mantenernos ajenos”.

“El Estado debe entender que el futuro de nuestro país son los niños, más allá del desempeño de esa jueza. No se abordó esta temática con los profesionales que pudieran contemplar el contexto familiar donde iba a estar Lucio”, destacó en otro tramo de la entrevista radial.

Luego, en el programa “Hoy También” aseguró que: “La mamá abandonó al hijo, lo dejó en un total estado de desprotección. Por qué hizo esto, es algo que se debe estudiar y uno no logra comprender. Comienza un proceso en el que espero que la Justicia esté lo más a la altura de las circunstancias posible”.

“Estamos hablando de los Derechos del Niño, no solo alcanza con buscar responsables directos. Cuesta creer que todo el sistema no haya visto lo que estaba pasando con Lucio. El mismo colegio donde iba el nene denunció que su alumno estaba golpeado, vino la Policía y lo llevó. La madre le dio una golpiza a la docente que había hecho lo que tenía que hacer. El sistema no está funcionando”, cerró Trapaglia.