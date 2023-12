Caso Lucio Dupuy: fuerte careo entre el abuelo de la víctima y su ex abogada

Este martes se reanudó el juicio contra la jueza de La Pampa Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Alejandra Catán por presunto mal desempeño en la tramitación de los expedientes por la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que fue asesinado por su madre y la pareja de ella en noviembre de 2021.

Hoy hubo un careo entre Ramón, el abuelo paterno de Lucio y la ex abogada de los Dupuy, Adriana Mascaró, quien había sido contratada por Ramón para asesorar a la tía política del niño, Leticia Hidalgo, cuando se firmó el acuerdo de cuidado personal con la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, para que volviera a tener a su hijo.

El abuelo de la víctima y la letrada intentaron clarificar algunas discrepancias que surgieron en sus declaraciones en el inicio del juicio. Aquella vez, el abuelo manifestó: “A Mascaró le mostramos un montón de pruebas. Fotos donde ellas hacían cosas delante de Lucio, de plantas de marihuana en macetas, de chats con agresiones a Christian (Dupuy, padre de Lucio)… Todo eso no sirvió para nada. Esas pruebas Mascaró se las llevó a la jueza Pérez Ballester y nos dijo que la jueza le había manifestado que (Lucio) no iba a estar mejor que con la mamá”.

La abogada, en cambio, al ser interrogada sobre ese punto, aseguró: “Jamás me entregaron eso… Si hubiera sido así, jamás hubiera aceptado que se firmara el acuerdo”. También negó que haya expresado que no podían ir contra la madre. “Solo recibí una foto, que me mandó Leticia, porque la mamá le había hecho a Lucio un corte de pelo raro. Pero eso no era para sospechar sobre una situación de riesgo”, insistió.

“No podés decir eso”, le dijo el abuelo luego de que se repasaran los dichos en la audiencia del martes pasado.

La ex abogada de la familia siguió cuestionando al abuelo de Lucio y cuestionó la versión de la entrega de fotos.

Posteriormente, Ramón le reprochó a Mascaró que “la jueza dijo que la madre era la madre y no se podía hacer nada”. La letrada volvió a negarlo. “Estás mintiendo totalmente”, lanzó el abuelo. El entredicho continuó con el tono elevado de ambas partes, sin llegar a ninguna coincidencia. Y el eje de la discusión otra vez fue en torno a las evidencias de los maltratos a Lucio.

“Si vos realmente pensabas que tu nieto corría peligro, ¿por qué no llevaste esas pruebas a la comisaría? (…) Tampoco jamás me hiciste una denuncia en el Colegio de Abogados por mi actuación”, reclamó la abogada y agregó: “Si hubiese tenido esa prueba, nunca hubiera firmado ese convenio”.

Antes de que concluya el careo, Ramón pidió la palabra y expresó: “Acá parece que nosotros fuésemos los culpables de la muerte de Lucio. Nosotros no somos asesinos. Lucio pasó cuatro años felices con nosotros”.

El veredicto, que podría resultar en la destitución de las funcionarias, se espera para este viernes.

Fuente: Infobae