Salgado sobre el “bombita” bahiense: “Puso en riesgo la seguridad pública”

Uno de los jueces de Faltas, Carlos Salgado, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, respecto del caso de un hombre que enfureció con inspectores de tránsito y prendió fuego su propio auto.

“Cuando uno se anoticia de este tipo de cuestiones, lo primero que intenta es analizar desde lo macro, pensar qué le está pasando a la sociedad. En sí, la infracción del señor era no contar con una documentación específica y después tuvo una reacción que fue desmesurada”, consideró el profesional.

Y agregó: “Un inspector me comentaba que hace unos años le pasó algo similar con una moto”.

“Uno piensa lo que está pasando con parte de la sociedad, hacia dónde vamos con este tipo de comportamientos. Me llama la atención que haya gente que lo aplauda en redes, yo en lo personal creo que no está bien por supuesto”, añadió Salgado.

“Podrá ser un acto de rebeldía contra el sistema u alguna otra cuestión que desconozco”.

“En principio, estamos hablando de alguien que pone en riesgo la seguridad pública porque se trata de un vehículo que puede explotar, por ejemplo, y no se puede tomar livianamente. El incendio de un auto no se apaga tan fácilmente, y tuvo que intervenir la fuerza pública, generó un riesgo a la sociedad y eso no lo podemos aceptar”, apuntó.

Por otra parte, aseveró que “hay varias cuestiones que se están investigando, alguien no anda habitualmente con un bidón con combustible en el baúl porque es un peligro. Los inspectores rápidamente le dieron aviso al 911, hicieron lo que correspondía. El hombre agarró sus pertenencias, le dijo al acompañante que bajara y se fueron”.

¿Qué pasó?

Personal del Comando de Patrulla fue comisionado a calle Estomba 322, pasadas las 15 del jueves, donde inspectores de Tránsito tenían inconvenientes con un automovilista llamado Juan Manuel Muller.

Al llegar los efectivos constataron que un Volkswagen Polo, dominio BZH-547, se encontraba en llamas mientras bomberos y Defensa Civil trataban de sofocarlas.

Los inspectores confirmaron que tras comunicarle al conductor que el vehículo sería incautado por cruzar en rojo un semáforo y no contar con póliza de seguro obligatorio, el mismo hombre inició el incendio y se retiró en un taxi.

El Polo, según se comprobó luego, tiene prohibición de circular desde el año 2006 por inhibición de un registro de la propiedad del automotor de la ciudad de Mar del Plata.