“El caso Lucio va a cambiar la mirada de la sociedad respecto del maltrato infantil”

El doctor Walter Martos, fiscal que investigó y llevó a juicio el crimen de Lucio Dupuy, habló con La Brújula 24, y aseguró que este caso es paradigmático, y que la sociedad cambiará la mirada respecto del tema maltrato infantil.

En diálogo con el programa Vive cada día, Martos reflexionó que “el fallo realmente nos deja conformes. Es un logro después de tanto trabajo, que en definitiva termina cumpliendo la expectativa máxima que nosotros teníamos, que es la perpetua para ambas acusadas. No obstante, dejó una sensación de… faltó básicamente un delito, que fue la absolución de la mamá, Magdalena Espósito Valenti, en cuanto al abuso sexual. (Sí fue condenada por ello su pareja, Abigail Páez). Pero bueno, eso es una parte del fallo que deberá revisarse. Nosotros como equipo de fiscales lo vamos a analizar, ya lo leímos, y eventualmente cuando se inicien los plazos recursivos, veremos si sobre esta parte del fallo solicitamos una revisión. Pero en términos generales, se logró el objetivo, después de tanto trabajo”.

En relación al por qué no queda involucrada la madre de Lucio en el abuso sexual, el fiscal indicó que “el tribunal entendió otra cosa (a lo que nosotros entendimos), pero en esa parte no coincidimos. Estamos convencidos de que ambas son coautoras de todos los delitos. Hubo agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Vamos a analizar si presentamos algún recurso para que un tribunal superior analice esa parte de la sentencia”.

¿Se trató de un crimen por odio de género?

“Siempre cuando uno trata de investigar un hecho, trata de entender o buscar el móvil, el por qué se realizaba eso. Para ello se produjo prueba. Ya después es una cuestión de interpretación”, indicó Martos. “Para los fiscales no se configuraba el odio de género, sino que el móvil estaba más relacionado con la patología psiquiátrica de ambas imputadas, que se las considera perversas, es decir, que disfrutaban con el daño ajeno. En ese concepto, Lucio aparecía con un objeto, que muchas veces molestaba o intervenía en una relación de pareja. Y era por eso que lo maltrataban y lo abusaban, y que finalmente lo mataron. Por eso decidimos no plantear el delito de odio de género. Pero respeto la opinión del abogado querellante y de la familia, que sí creen que se trató de odio de género”.

Una causa que es un cambio de paradigma

“El maltrato infantil es mucho más habitual de lo que se cree. Muchas causas no toman la trascendencia de ésta, y realmente son muy graves. Me tocó intervenir en un caso muy similar, en el que había muchas agresiones a un nene muy chiquito, pero que no terminó en la muerte. En este caso, sí terminó con una muerte muy violenta. El caso es paradigmático, y va a cambiar la mirada de la sociedad respecto de este tema”.

“El 13 de febrero se conocerá la pena que se les van a imponer, que no es otra que la perpetua”, concluyó Martos.