“El kirchnerismo le quiere entregar un juez a cada gobernador amigo”

Al inicio de la reunión parlamentaria del jueves en el marco de la Comisión que debate el juicio político a la Corte Suprema, el legislador de Identidad Bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez arremetió contra el oficialismo porque entiende que todo este proceso es “un embestida política que busca paralizar la Justicia”.

“Te lo digo a vos (Rodolfo) Tailhade, que dijiste que yo pienso que el juicio político no va a avanzar porque le tengo miedo a un medio de comunicación y que hago política con miedo. No le tengo miedo a ningún medio de comunicación y tampoco te tengo miedo a vos”, consideró Rodríguez, en un recinto caliente.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, “Topo” destacó que “hice el planteo con respeto y como hace ya bastante tiempo que uno tiene que escuchar lo mismo. Somos un bloque muy pequeño, sin ninguna trascendencia importante, pero cuando a un o se lo desprecia y minimiza, buscando generarle miedo, hay que marcar un límite”.

“En Argentina hay una embestida política que tiende a paralizar a la Justicia: el juicio político a toda la Corte, la amenaza de reformar el Consejo de la Magistratura y la ampliación de cinco a quince los miembros de la Corte”, mencionó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, destacó que “el Consejo de la Magistratura es el órgano de selección o hasta impugnación a jueces y significa desde el punto de vista de la Constitución, cuya regulación ya está establecida. Para modificarlo se requiere de una Ley, la cual debe ser aprobada por diputados y senadores. No se puede cambiar por decreto, como dijo Soria y fue apoyado por Parrilli, Capitanich, entre otros. Le van a entregar un juez a cada gobernador amigo”.

“De los tres planes del kirchnerismo, dos los va a llevar adelante. El juicio a la Corte no puede prosperar, la reforma del Consejo de la Magistratura no requiere del Congreso y la ampliación de miembros no llegará a buen puerto si la oposición no apoya. Este embate genera un daño económico enorme, genera incertidumbre, alimenta la desconfianza y aumenta el riesgo”, infirió en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto de la postura de Sergio Massa, aportó: “No voy a hacer ninguna disquisición de ministros, esto es una responsabilidad del Gobierno y el Presidente a la cabeza. Es una aventura institucional en la que no deberíamos embarcarnos. Alberto Fernández lanzó su campaña a la reelección el 1° de enero con esto y no mide consecuencias”.

“La figura presidencial es muy fuerte, no hay muchos países del mundo que tengan concentrados tantos recursos de poder institucional en esa persona. No adhiero a que el Presidente haga o deje hacer algo por alguna influencia externa. Y es responsabilidad del Congreso ayudar a que el Congreso rectifique, incluso instando constitucionalmente, para que al país le vaya bien, sin importar que eso implique perder una elección. Hay opositores que desean que cuanto mejor, peor. No me sumo a esa situación”, agregó.

Por último, quien integra el espacio que lidera Roberto Lavagna, recordó que “cada Presidente o ministro de Economía consulta a Lavagna y me parece bien que él esté siempre abierto a dar su opinión. Nada de lo bueno será mérito de Lavagna ni responsable de los errores que se cometan”.