Caso Balanovsky: “Esta mujer no tendría que ejercer, a mí me arruinó”

Liliana es otra víctima del accionar delictivo de la abogada Paula Balanovsky. Esta tarde, esta mujer habló con La Brújula 24 sobre la maniobra que la tuvo como única perjudicada y en la que según dijo resultó cómplice una hermana suya, en connivencia con la letrada, a partir de la obtención de un préstamo personal que la entrevistada sacó. La mujer vino a sumar otra acusación que se suma a la denuncia que investiga la Fiscalía de Delitos Complejos y que este medio hizo pública. Atento al modus operandi de Balanovsky, Liliana aseguró que “no me sorprendió para nada”.

“Ella me engañó, me sacó el documento y se lo terminó llevando a la persona que me debía a mí, es decir mi propia hermana. En Tornquist hicieron un documento falso y ya no pudimos hacer nada”, explicó en el programa “Nunca es tarde”.

“La persona con la que yo trabajaba me dio el dato de esta abogada y recurrí a ella; involucré a toda mi familia. Paula (Balanovsky) me empezó a asesorar y me dijo que me iba a ayudar desde una oficina en calle Drago, donde estaba junto a su hermano”, amplió.

Tras ratificar que el documento falso que hicieron su hermana y la abogada “es el que llegó a la justicia”, Liliana afirmó que “entre las dos me arruinaron; la plata que me sacaron es muy importante (10.000 pesos en el año 2013)”.

“Esta mujer no tendría que poder ejercer, a mí me arruinó. Ella sigue haciendo trampa y va saltando de un lado al otro. La perseguí durante mucho tiempo hasta que me cansé. Corría el riesgo de que, cuando la encontrara, me mandara una macana yo”, lamentó.