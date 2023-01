Rally Dakar 2023: Halpern se destacó en una etapa sin motos ni quads

El local Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing) ganó este sábado la 7ma. etapa del Rally Dakar 2023 entre la capital de Arabia Saudita, Riyadh, y Al Duwadimi en una jornada que no tuvo participación de las motos ni los quads para favorecer el descanso de sus pilotos y en la que los mendocinos Sebastián Halpern y Juan Cruz Yacopini cumplieron otra buena labor.

Al Rajhi cubrió los 528 kilómetros del tramo (333km. de especial) con ventaja de 08:54 sobre el lituano Vaidotas Zala (Teltonika Racing) y 10:15 en relación al francés Guerlain Chicherit (GCK Motorsport), quienes completaron el podio.

El qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), defensor del título y líder de la clasificación general con más de una hora de ventaja, finalizó en el puesto 14 con un retraso de 19 minutos, 12 segundos.

El tetracampeón del Dakar (2011, 2015, 2019 y 2022) llegaba de vencer en las dos etapas anteriores de la competencia, que anuló la actividad de motos y quads prevista por las condiciones climáticas y el cansancio acumulado por los corredores de ambas divisionales.

El equipo Audi repitió un día negativo después del viernes negro con el abandono del francés Stéphane Peterhansel y el accidente del español Carlos Sainz. El sueco Mattias Ekstrom, el único con posibilidades de buscar el triunfo, lideraba el parcial en el kilómetro 196 cuando sufrió la rotura de un neumático delantero obligó su detención.

