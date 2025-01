Una Etapa 9 del Dakar exitosa para Benavides en Motos y Cavigliasso en Challenger

El piloto salteño Luciano Benavides completó los 357 kilómetros cronometrados entre Riad y Haradh en 3H 15´ y 38”, que le sirvieron para descontarle tres minutos y cuatro segundos al australiano Daniel Sanders (Red Bull), que lidera en la general.

Pese a estar casi sin chances de superar a Sanders debido a que está a 27 minutos y en las últimas etapas se cronometran pocos kilómetros (120 en la 10, 275 en la 11 y solo 61 en la 12), el argentino está cuarto en la general y no sería descabellado que en caso de mantener este ritmo logre desplazar al español Tosha Schareina o al francés Adrien Van Beveren, ambos de Honda, que estarían completando el podio de la competición.

La próxima etapa del Rally Dakar se llevará a cabo este miércoles, en la que se recorrerán 120 kilómetros cronometrados entre Haradh y Shubaytah.

El argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota) terminó 17° en la etapa 9 de la categoría autos, a 21 minutos y 23 segundos del ganador, el príncipe qatarí Nasser Al-Attiyah (Dacia).

Pese a este flojo resultado, Yacopini se mantiene séptimo en la general, a una hora y 44 minutos del nuevo líder, el saudí Yazeed Al Rajhi (Toyota), quien desplazó al sudafricano Henk Lategan (Toyota).

El argentino David Zille (Daklapack Rallysport) se quedó con el triunfo en la etapa 9 del Rally Dakar en la categoría Challenger, mientras que su compatriota Nicolás Cavigliasso (Team BBR) finalizó cuarto, pero sigue liderando cómodo en la general.

Zille terminó completó la etapa Riad-Haradh (357 kilómetros cronometrados) en 3H 26´ y 50” y aventajó por 11 segundos a su escolta, el qatarí Abdulaziz Al-Kuwari (Nasser Racing). El argentino, que el lunes había terminado tercero en la etapa 8, está 33° en la clasificación general.

