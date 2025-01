Con varios argentinos peleando arriba: cómo sigue el Dakar luego de la etapa 7

Pasan los días en Arabia Saudita y la tendencia no cambia. Ni en la categoría challenger, que tiene al dúo de Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini como el gran candidato a llevarse el Touareg, ni en el resto de las máquinas, con Luciano Benavides (KTM) y Juan Cruz Yacopini (Toyota) entre los mejores de las motos y los autos. Tras la etapa 7, que volvió a ser fructífera para los competidores nacionales, se alimentó la esperanza albiceleste en el Dakar 2025.

En su Taurus T3 Max, la pareja argentina quedó a 9m11s de Corbin Leaverton (Taurus) y termino en el 5° lugar, que le permitió mantener un liderato relativamente cómodo en la general: lleva un crono de 40h35m4s y su escolta, Goncalo Guerreiro (Taurus), está poco más de media hora por detrás. "Una menos, venimos tachando. Quedan cinco todavía, es un montón", dijo Pertegarini, esposa de Cavigliasso, en diálogo con Carburando.

En las motos, Benavides viene haciendo un rally más que regular y lo ratificó al culminar 6° puesto de la etapa, tan solo 7m24s por detrás del líder y compañero Daniel Sanders (KTM). Por esto, el menor de los hermanos salteños -Kevin ya se bajó- sigue firme en el Top 5 de la tabla: se ubica a 37m32s de su coequiper y figura 5°. "Cometí un error al inicio que me hizo perder tres minutos y desde ahí tuve que apretar. Vamos a seguir peleando para ver cómo hacemos para subir posiciones", sostuvo Luciano.

Finalmente, un Yacopini que está volando en suelo saudita volvió a tener un gran día, finalizó 9° a 16 minutos de Lucas Moraes (Toyota) y se posicionó en un lugar de prestigio en una de las categorías más competitivas: el mendocino marcha 7° y está 1h13m5s de Henk Lategan (Toyota).

