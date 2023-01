Desde el Juzgado de Faltas explicaron cómo se aplica la Ley de Alcohol Cero

Soledad Monardez, titular del Juzgado de Faltas N° 2 de Bahía Blanca, habló con La Brújula 24 sobre la implementación de la Ley de Alcohol Cero al volante que, con la publicación este jueves en el Boletín Oficial, fue promulgada por el Gobierno bonaerense. La normativa contempla penas que incluyen multas, arresto, retención de la licencia e inhabilitación para conducir.

“Alcohol cero significa que no se puede tener absolutamente ningún miligramo de alcohol en sangre. De cero en adelante hay una sanción prevista que antes no estaba. Antes de la reforma, la ley exigía un máximo de 500 miligramos de alcohol en sangre y ahora es cero”, expresó en el programa “Nunca es tarde”.

“Si bien hay un margen de error previsto por el alcoholímetro en sí y esto no está aún reglamentado, no se puede tomar un vaso de cerveza ni de vino, como sucedía y lo escuchábamos en muchas declaraciones en el juzgado. Ese margen de 500 miligramos al que la gente se jugaba ya no está mas y no se puede tomar en absoluto alcohol para conducir”, agregó.

Detalló que, con la nueva ley, está prevista la inhabilitación de tres meses para conducir.

“Las multas, justamente, subieron desde el 3 de enero y en el caso de la alcoholemia va desde 61.260 a 204.200 pesos; ese es el mínimo y el máximo que se tiene en cuenta la graduación alcohólica y si es o no reincidente”, dijo la funcionaria.

La jueza advirtió un dato que no es menor, aún cuando la normativa haya sido publicada en el Boletín Oficial y eso implique la entrada en vigencia. “La ley necesita una reglamentación, que establece el cómo de muchas cosas y eso es algo que nosotros estamos esperando. La propia ley dice que el alcoholímetro tiene un margen de error y necesitamos saber cuál es ese margen de error”, definió.