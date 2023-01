La columna de la Ubfal: Mirtha Legrand ya llegó a Mar del Plata

La periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, Laura Ubfal, desarrolló todo el amplio caudal informativo en relación a las novedades de la farándula argentina, en medio de los cambios que ensayan algunas señales y los que preparan otras en sus grillas para intentar darle caza a Gran Hermano, que sigue liderando holgadamente en su franja.

“Mirtha Legrand llegó a la ciudad feliz para disfrutar de Mar del Plata Moda Show. El desfile más importante del verano argentino, producido por Héctor Vidal Rivas este engalana la ciudad y se convierte en un clásico para todos los turistas que concurren la primera quincena de enero en la ciudad balnearia. Quien no se lo quiso perder fue Mirtha Legrand, gran amiga del productor y fanática de estas ediciones. Siempre tiene su lugar en primera fila para disfrutar de la moda. Llegó a las 16 de este miércoles en su auto acompañada de su chofer, de su maquilladora y de su mano derecha, Elvira y una cantidad de periodistas y personas que pasaban por ahí la esperaron y la recibieron como pasaba en anteriores verano cuando iba a hacer sus programas. Este jueves 5 a las 18.30 hs en las escalinatas de Playa Grande con el marco del Hotel Costa Galana es una de las experiencias que reúne la moda, a más de 50 modelos, artistas, celebrities e influencers a beneficio de la Asociación Amigos Museo de la ciudad Juan Carlos Castagnino. El clásico de la temporada contará con la conducción de Gabriela Sobrado y Horacio Cabak en su 27° edición convirtiéndose en el primer desfile federal ya que se suman de Norte Grande Argentino (Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Tucuman, Salta). En la apertura habrá performances del Circo Servian, Dracula y Martin Savi”.

Este jueves 5 de enero diseñadores de las 10 provincias de nuestro Norte Grande, expondrán sus diseños en Mar del Plata Moda Show, en las escalinatas de Playa Grande. Esta iniciativa fue alentada por los gobernadores en la última asamblea que se llevó a cabo en Corrientes. pic.twitter.com/TYdd8Anriz — Norte Grande AR (@nortegrande_ar) January 4, 2023

“Ángel de Brito decidió tomarse unos días en Uruguay, donde transmitió en directo en este miércoles para su programa LAM de América y allí contó los detalles de la división de bienes entre Rodrigo de Paul y Camila Homs tras su separación. De ahora en más se espera que el dinero ya no sea problema, de hecho no lo es, pero sí el juicio que de Paul le inició a su ex y a su ex suegro, Horacio Homs, por amenazas contra él y Tini. Así dieron a conocer en Socios del Espectáculo la reacción de Homs contra su ex yerno”.

💥 Información exclusiva | El millonario acuerdo en dólares entre CAMI HOMS y DE PAUL por el divorcio 💸



👉 La expareja del futbolista recibirá una fortuna en bienes raíces, viajes y estadías.#LAM en América 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/D1tzb28Uof — América TV (@AmericaTV) January 5, 2023

“Benjamín Vicuña estuvo de vacaciones con cuatro de sus hijos en Punta del Este, luego viajó a Chile donde presentó el filme Papá al rescate, que dirigió Marcos Carnevale. Pampita estuvo unos días en Punta y tuvo que volver a Buenos Aires para terminar de grabar El Hotel de los Famosos que debuta el lunes que viene y China Suárez está de “luna de miel” con Rusherking en México, con lo cual, Beltrán, Bautista, Magnolia y Amancio compartieron hermosos días con su papá. Y ya en Chile, Benja se juntó con su compadre Gonzalo Valenzuela, quien también está con sus hijos mayores, de Juana Viale, Silvestre y Alí. Vicuña y Carnevale presentaron “Papá al rescate” en una sala de Santiago con invitados especiales y el filme llega este jueves a los cines. En el filme, Nico, a una semana de casarse con su pareja gay, recibe una carta sobre su mayor secreto: es padre de una niña. La madre muere y Nico tiene tres días para recuperar a la pequeña antes de que sea puesta en adopción”.