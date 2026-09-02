Deportes
Pezzella fue presentado como nuevo refuerzo de Peñarol
El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina llegó en condición de libre tras rescindir su contrato con River. Firmó vínculo con el conjunto uruguayo hasta diciembre de 2027.
Germán Pezzella fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Peñarol de Montevideo. El defensor bahiense, de 35 años, se incorporó al equipo uruguayo después de acordar su salida de River y ya comenzó a entrenarse con el plantel.
“Un campeón del mundo se viste de aurinegro. ¡Bienvenido, Germán, a Peñarol!”, publicó el club al anunciar la llegada del zaguero, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027.
Pezzella arriba con una extensa trayectoria y un importante palmarés. Con la Selección Argentina fue campeón del Mundial de Qatar 2022, bicampeón de América y ganador de la Finalissima. Además, conquistó la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa con River, y la Copa del Rey durante su paso por el Betis de España.
El futbolista nacido en Bahía Blanca había regresado a River a mediados de 2024, cuando el club pagó 4,5 millones de euros para repatriarlo desde el Betis. Tal como señala La Página Millonaria, su segunda etapa estuvo condicionada, entre otras cuestiones, por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo mantuvo alrededor de ocho meses fuera de las canchas.
Entre sus dos ciclos en el conjunto de Núñez disputó 119 partidos, convirtió seis goles y consiguió cinco títulos. En esta oportunidad rescindió anticipadamente un contrato que originalmente se extendía hasta fines de 2027, por lo que Peñarol pudo incorporarlo como jugador libre.
En Uruguay se reencontrará además con Cristian Jaime, otro ex River que llegó a préstamo al conjunto aurinegro durante este mercado de pases. Peñarol viene de consagrarse campeón del Torneo Intermedio y ahora sumó experiencia a su defensa con la llegada del bahiense.
Pezzella fue presentado como nuevo refuerzo de Peñarol
Paro universitario: "El Gobierno da diálogo, pero no soluciones"
Impulsan un plan para detectar problemas de salud mental en las escuelas
ChangoMâs festeja su aniversario con sorteos de un "chango" de compras por hora durante septiembre
Pity Álvarez se descompensó en el juicio y su defensa presentó un hábeas corpus
Más Leídas
-
Noticias B21 horas ago
Una bahiense recibió el "Nobel" de Astrofísica por reconstruir la historia de la Vía Láctea
-
Noticias B8 horas ago
Choque frontal en la Ruta 33: tres militares sufren heridas
-
Noticias B17 horas ago
Atrapan a "la Picante", una menor de 15 años que robaba a mano armada a jubilados
-
Noticias B10 horas ago
El Gobierno fijó el nuevo salario mínimo: cuánto se cobrará desde septiembre
-
Uncategorized21 horas ago
Vuelven las lluvias: emiten alerta amarilla por tormentas
-
Espectáculos10 horas ago
Abel Pintos y "Rada" serán protagonistas de la apertura de los Juegos Suramericanos
-
El Tiempo10 horas ago
Las lluvias vuelven a decir presente: cuándo mejorarían las condiciones
-
Noticias B10 horas ago
Dos tresarroyenses terminan en el hospital luego de un fuerte choque en la Ruta 3