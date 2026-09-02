Pezzella fue presentado como nuevo refuerzo de Peñarol

Germán Pezzella fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Peñarol de Montevideo. El defensor bahiense, de 35 años, se incorporó al equipo uruguayo después de acordar su salida de River y ya comenzó a entrenarse con el plantel.

“Un campeón del mundo se viste de aurinegro. ¡Bienvenido, Germán, a Peñarol!”, publicó el club al anunciar la llegada del zaguero, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027.

Pezzella arriba con una extensa trayectoria y un importante palmarés. Con la Selección Argentina fue campeón del Mundial de Qatar 2022, bicampeón de América y ganador de la Finalissima. Además, conquistó la Copa Libertadores, la Sudamericana y la Recopa con River, y la Copa del Rey durante su paso por el Betis de España.

El futbolista nacido en Bahía Blanca había regresado a River a mediados de 2024, cuando el club pagó 4,5 millones de euros para repatriarlo desde el Betis. Tal como señala La Página Millonaria, su segunda etapa estuvo condicionada, entre otras cuestiones, por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo mantuvo alrededor de ocho meses fuera de las canchas.

Entre sus dos ciclos en el conjunto de Núñez disputó 119 partidos, convirtió seis goles y consiguió cinco títulos. En esta oportunidad rescindió anticipadamente un contrato que originalmente se extendía hasta fines de 2027, por lo que Peñarol pudo incorporarlo como jugador libre.

En Uruguay se reencontrará además con Cristian Jaime, otro ex River que llegó a préstamo al conjunto aurinegro durante este mercado de pases. Peñarol viene de consagrarse campeón del Torneo Intermedio y ahora sumó experiencia a su defensa con la llegada del bahiense.