Juicio contra el fiscal Cantaro: declara personal judicial

Una nueva jornada del juicio contra el fiscal Alejandro Cantaro tiene lugar esta mañana en la Justicia Federal. El funcionario imputado por darle protección a una banda que vendía drogas, de la cual formaba parte su propio sobrino, un delito de gravedad institucional sin precedentes en la ciudad.

Cabe mencionar que los defensores pretendían postergar la audiencia de hoy aduciendo problemas de salud de Cantaro, pero el Tribunal no hizo lugar. Por ello, se escuchó el primero de los testimonios.

Se trata del de María Gabriela Tieser, amiga de Cantaro, quien se quebró varias veces durante su relato. Afirmó que lo conoce en 2015 desde el punto de vista profesional cuando entraron a trabajar en la Fiscalía General de Cámara. Primero destacó y describió los procedimientos con los que se trabajaban.

Habló de un trato normal con todas las fuerzas y de los viajes fuera de la ciudad, más precisamente a La Pampa por causas por delitos de lesa humanidad y fraude. También señaló que en una ocasión concurrió al cumpleaños de Cantaro realizado en el quincho del Colegio de Abogados y que conoce a los hijos, hermana y sobrinos entre ellos Gauna San Millán.

Señaló: “A este último lo vi varias veces, especialmente cuando vino a vivir a Bahía Blanca a la casa de Cantaro. Ambos querían emprender un comercio de venta de cervezas. Que nunca oyó hablar de Texido y que sí existe una causa contra Gauna San Millán”.

El momento más fuerte de su testimonial está vinculado al día del allanamiento: “A Cantaro tenía que verlo por una causa, lo llamé varias veces, no me atendió. Me preocupé, llamé a Analía (su hermana) y al rato empieza a salir todo en La Brújula. Fue un espanto”.

“Tratábamos de hacer todo bien, pero a partir de ahí se desmoronó todo. Tras los allanamientos, nos dijeron que debíamos entregar las causas y nos quedamos 20 días sin hacer nada, esperando. Nos reunimos con ustedes (fiscal general González Da Silva) y nos dijeron que se iba a desarmar el área”, señaló Tieser, sobre el trabajo que realizaban en Fiscalía.

Sobre Cantaro, la testigo reconoció: “Lo vi hace un tiempo atrás, estaba hecho pelota. Venía con un cuadro depresivo que lo tenía mal. No me negó lo que dijo la prensa y hablamos de su sobrino”.

Y respecto a la convivencia con su sobrino, admitió: “Se notaba que era un despiole, pero Alejandro lo quería ayudar. Me parecía terrible que Cantaro le prestara un auto, que atropellara a alguien. Al sobrino le puso límites cuando le dijo que se vaya de la casa, pero el chico andaba en otra cosa”.

Por último, habló con relación a la adicción del imputado: “Tuve sospechas, pero no conocimiento real. Tenía cambios repentinos de conducta. Sabía del tratamiento psiquiátrico”, al tiempo que detalló que no le consta que consumiera estupefacientes.