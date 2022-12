Acuerdan congelamiento de precios de la ropa hasta febrero

El Gobierno anunció un nuevo acuerdo de precios con las empresas de indumentaria, que incluirá valores fijos y descuentos especiales en las principales marcas de indumentaria hasta el 28 de febrero de 2023. Se acordó mantener los precios vigentes en los productos de más de 50 marcas y los nuevos artículos que ingresen a la venta no podrán aumentar sus precios durante el mismo período.

“Fijamos precios hasta el 28 de febrero. Mantendremos volúmenes y podremos programar las importaciones para diagramar también la producción. Es importante trabajar en enero, febrero, marzo sobre la temporada de invierno y queremos ayudarlos para que sea lo más exitosa posible”, comentó el ministro de Economía, Sergio Massa, al anunciar la medida.

Asimismo, algunas de las marcas de indumentaria para niños se comprometieron a realizar descuentos especiales y ofrecerán 100 productos seleccionados con rebajas que parten del 30%. Además, marcas deportivas de primera línea rebajarán un 15% en varios de sus productos.

En ese marco, las empresas firmantes coordinarán con la Secretaría de Comercio los planes de importación de insumos y productos terminados para el 2023 para asegurar un buen abastecimiento que ayude a ir disminuyendo los precios de venta al público.

Mientras la Secretaría de Comercio busca firmar con 25 empresas de calzado deportivo una baja de precios de hasta 20%, definió que sigue vigente el acuerdo firmado con más de 60 marcas de indumentaria



Forman parte de la medida las marcas Quiksilver, DC Shoes & Roxy, Viamo, Macowens y Devre, Grisino Broer, Paula Cahen D Anvers – Original Penguin, Ay not dead, Carmela Achaval, Rip Curl, Volcom, Santa Cruz, Independent, Zoo York, Lost, Juanita Jo, Amphora, 47 Street, Markova, Ayres, Billabong, La Martina, Perramus, Cheeky, Como Quieres, Cuesta Blanca, XL Extra Large, Cuesta blanca, Ginebra, Bachino, Yagmour, Las Pepas, Prüne, Mishka, Awada, Portsaid, Desiderata, Rapsodia, Baby Cotton, Caro Cüore, Bolivia, Etiqueta Negra, Old Bridge, VER, Tascani, Sweet, Juanita Jo, Midway, Bensimon, Vitamina, UMA, Kosiuko, Akiabaray Little Akiabara, Naum, Cardon, Pampero, Lázaro, GNZ González, Clara Ibarguren, Jazmín Chebar y RA INTERTRADING SA.

“De cara a las fiestas y a los meses de enero y febrero, cuando generalmente hay mucha tensión inflacionaria, valoramos mucho el esfuerzo que hacen de seguir fijando precios”, declaró Massa, dirigiéndose a las empresas adheridas.

“El consumo tuvo un vaivén de caída en octubre y de mejora en noviembre. Esto también tiene que ver con que la gente no está dispuesta a convalidar cualquier precio. Debemos buscar el punto de equilibrio de la rentabilidad, que se puedan sostener los puestos de trabajo, pero también que sean valores accesibles para la gente”, sumó el ministro.

Fuente: Infobae