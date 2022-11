Russell logró su primera victoria en la Fórmula 1: cortó la sequía de Mercedes

El inglés George Russell, encabezó, por delante de su compatriota Lewis Hamilton, un ‘doblete’ Mercedes para ganara el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil) y lograr su primera victoria en la Fórmula 1, en la penúltima carrera del año, que se disputó este domingo en el circuito de Interlagos, donde el español Carlos Sainz (Ferrari) acabó tercero y firmó su decimoquinto podio en la categoría reina.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine), completó otra gran actuación y acabó quinto, por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto este domingo en Interlagos; donde George Russell, de 24 años y que hasta el momento contaba ocho podios, sumó el noveno, convertido en su primer triunfo en la categoría reina. Que festejó, además, con la vuelta rápida en carrera.

He won the Sprint on Saturday, and on Sunday he went the distance! Your newest Grand Prix winner, Mr @GeorgeRussell63!#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/97SGdUOXig