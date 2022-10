Batistuta podría dirigir a un equipo de la Liga Profesional

La nostalgia se instaló en el fútbol argentino por la posible presencia de una leyenda de la selección nacional en la dirección técnica de uno de los equipos que animarán el certamen doméstico en la próxima temporada. Es que la figura de Gabriel Omar Batistuta, otro ex mundialista con el combinado albiceleste, asoma en el radar de Central Córdoba de Santiago del Estero para elegir reemplazante del técnico Abel Balbo, quien abandonó el cargo para sumarse al proyecto de Estudiantes de La Plata.

La dirigencia del club ferroviario evalúa la posibilidad de que incorporar al ex goleador santafesino, de 53 años, para sumarse como sustituto de su ex compañero en el representativo nacional. De hecho, según informaron algunos allegados a la institución santiagueña, habría sido el propio Batistuta, quien “levantó el teléfono” para proponer su deseo de sumarse al conjunto del norte.

Con el ex delantero de Boca Juniors, la Fiorentina y la Roma trabajaría el ex lateral de Rosario Central y AC Milan, José Chamot. “Por ahora es una propuesta informal, todavía no se analizaron nombres en forma minuciosa”, reveló el portavoz consultado de la institución que también remarcó que el “nombre que más seduce” a la Comisión Directiva de Central Córdoba es el del actual técnico de Patronato de Paraná, Facundo Sava.

Fuente: Infobae