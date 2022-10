Urcera tuvo su bendición triunfal en la final del Turismo Carretera en San Nicolás

La 13ª carrera que disputó el Turismo Carretera en San Nicolás terminó con polémica. Es que Mariano Werner (Ford) cruzó la bandera a cuadros en el primer puesto, pero cuando llegó al parque cerrado y desató los festejos con los mecánicos de su equipo se enteró que los comisarios deportivos lo sancionaron porque pisó una zona prohibida del circuito en el momento en el que superó a Manu Urcera (Torino) sobre el cierre de la carrera. El pigüense Sergio Alaux (Chevrolet) tuvo una gran remontada y finalizó 25°.

De este modo, Urcera, que había arribado en la 2ª posición, se convirtió en el ganador de la carrera, resultado que le permitió convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro por 1 punto de diferencia sobre el entrerriano. Juan Cruz Benvenuti (Torino) completó el podio.

La maniobra que desató la polémica se produjo a 2 vueltas del cierre de la competencia en el 3º relanzamiento luego del auto de seguridad por el accidente que protagonizaron Santiago Mangoni y Gabriel Ponce de León. Cuando el semáforo se puso en verde, Urcera picó en punta mientras que Werner logró emparejar la marcha.

Una vez que llegaron al curvón, Werner cambió la trayectoria y transitó con las 2 ruedas derechas sobre el piano interno pintado de azul. Algo que, según explicaron los comisarios deportivos en la habitual reunión con los pilotos, estaba prohibida transitarla tanto en la clasificación como en la carrera.

Lo cierto es que el actual bicampeón del TC logró saltar a la punta unos 500 metros más adelante y así se mantuvo hasta el cierre de la Final. Pero cuando llegó al parque cerrado los comisarios le avisaron de la sanción y le dieron la carrera ganada a Urcera. El entrerriano fue corriendo al micro de los comisarios deportivos, se mantuvo unos largos minutos allí y luego se dirigió al podio para saludar a los hinchas de Ford que lo estaban esperando.

“Hicimos una gran carrera y no quiero que esta situación del final opaque el gran trabajo del equipo. Hicimos el 1-2-3 en la clasificación, 2 pole position consecutivas…En la Final tuve que arriesgar mucho para pasarlo a Werner porque siento que tiene el mejor auto de la categoría. Le gané porque iba clasificando todas las vueltas”. manu urcera

En declaraciones a los medios, Werner dijo que “cuando Manu me superó en la largada lo hizo con una maniobra excelente, y entiendo que yo hice lo mismo. Es cierto que puse 2 ruedas sobre la parte azul, no lo voy a negar. Pero no lo pasé ahí, sino 500 metros más adelante”, dijo el piloto del Fadel Racing.

Por su parte, Urcera disparó contra su rival afirmando que “Mariano va siempre más allá del límite y está bien que se lo empiece a sancionar. Porque todos somos pillos y sabemos las avivadas que podemos hacer, pero las reglas están para cumplirse”.

Una lucha cuerpo a cuerpo

Urcera y Werner fueron los grandes protagonistas de una carrera que tuvo 3 interrupciones por el ingreso del auto de seguridad. El piloto del Maquin Parts Racing, autor de la pole position del sábado, largó 2º pero, consciente del potencial del Ford de Werner, se jugó todo en la largada para intentar superarlo.

Pudo emparejarlo en las primeras curvas, hasta que logró encontrar el hueco para cambiarle la trayectoria y convertirse en el nuevo líder de la carrera. De allí en más, Urcera logró controlar a Werner, incluso en los 2 primeros relanzamientos. Hasta que llegó la polémica definición en los últimos giros.

Con este resultado, el piloto del Maquin Parts Racing que había llegado a esta fecha en el 3º puesto de la Copa, detrás de Agustín Canapino (Chevrolet) y Werner, se convirtió en el flamante puntero cuando quedan 2 fechas para el cierre de la temporada. Le lleva 1 punto al entrerriano y 17,5 al arrecifeño que sufrió una falla en el motor que lo hizo caer al 19º puesto final.

La próxima fecha, correspondiente a la 4ª fecha de la Copa de Oro, se llevará a cabo entre el viernes 18 y sábado 19 de noviembre en Toay (La Pampa). Será la penúltima fecha del año en donde se definirán los últimos clasificados a la Copa de Oro a través de los “3 de último minuto”.

Final – TC – 13ª fecha – 25 vueltas- San Nicolás