El recuerdo del árbitro que dirigió el último partido de Maradona en Bahía

En el día en que Diego Armando Maradona hubiera cumplido 62 años, el exárbitro de la Liga del Sur y actual presidente de la CIAF (Cooperativa Independiente de Árbitros de Fútbol), Mario Ciraudo, recordó en LA BRÚJULA 24 cómo fue dirigir el último partido que el Diez jugó en Bahía Blanca.

El 23 de octubre de 2007 Diego visitó la ciudad por tercera y última vez. Arribó para presentarse con su plantel de showbol de la Selección Argentina en el Estadio Casanova, con el fin de disputar un partido de exhibición frente a Perú.

Ciraudo junto a Alejandro Pérez, en ese momento integrantes Coadep (Cooperativa de Árbitros Deportivos), fueron los elegidos para impartir justicia en el recordado cotejo.

“El primer gol que se metió en ese partido fue dudoso, pegó en el travesaño, luego adentro y salió. Los peruanos protestaban diciendo que no había sido gol y yo se los di. Percy Olivares se me acercó para quejarse y lo amonesté, después de eso vino Diego y me dice ‘usted está loco ¿cómo le va sacar amarilla?’, le dije ‘si tengo que echarlo lo hago, me importa nada’ y se fue diciendo ‘ahhh… bueno’ entre risas”, relató Mario -ya retirado del arbitraje- en diálogo con el programa La Mesa Dominguera.

“Recuerdo un montón de situaciones, haberle dado la mano para levantarlo del piso varias veces, que me haya dicho ‘maestro’ y que me proteste también”, indicó. Y en ese sentido remarcó un noble gesto de Pelusa: “él dejaba de precalentar para acercarse a saludar”.

“Antes de que terminara el primer tiempo, quedamos cerca y le comenté que quería la cinta de capitán y me dijo que sí… Después en el vestuario, cuando todos se estaban yendo, se levantó y me dijo ‘maestro esto es para usted’”, recordó con emoción Ciraudo.

“Yo no iba a dirigir este partido, lo iba a hacer solo Alejandro Pérez, pero como él no estaba tan acostumbrado a ese tipo de juego ligero, finalmente me hicieron quedar”, contó acerca de cómo fue elegido para arbitrar ese encuentro, que por supuesto quedará por siempre en su memoria y en la de todos los bahienses.