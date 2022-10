Susto en Tribunales: “Se escuchó una gran explosión”

El Juez de Garantías, Doctor Guillermo Mércuri, dialogó esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que conduce el periodista Germán Sasso por LA BRÚJULA 24, respecto del momento de máxima tensión que se vivió ayer en el edificio de Tribunales de la avenida Colón.

Cabe recordar que en horas del mediodía del lunes, se decidió evacuar el inmueble como consecuencia de una filtración de agua en la instalación eléctrica. Si bien se escuchó un fuerte estruendo, según explicaron se trató del sonido que realiza el artefacto cuando se activa el sistema de seguridad que lo deja fuera de servicio.

“Son situaciones que se dan en todos los edificios que ya tienen tiempo de construidos. Particularmente éste en el último año ha sufrido varios inconvenientes, como ocurrió con el incendio de enero que se repitió en febrero”, consideró el profesional.

Y agregó, respecto de lo sucedido en las últimas horas: “Yo estoy en el piso 8 y no me enteré en el momento, me comentaron luego cuando inició un protocolo de evacuación. Se cortó la luz y empezó a sonar la alarma. Bajamos inmediatamente y nos reunimos en la Plaza Rivadavia. Ese es el protocolo que elaboró la Corte”.

“Los pisos inferiores habían escuchado una gran explosión, incluso salieron antes de que sonara la alarma. No fue el caso de nosotros en los pisos superiores. Luego nos informaron que se había roto un caño y eso generó que saltara el transformador”, recordó Mércuri.

A modo de descripción, el magistrado refirió que “son 8 pisos, con un promedio de 12 personas por dependencia y 2 dependencias por piso. Es una cantidad importante de gente la que trabaja acá. Los calabozos siguen estando, si bien no se usan tanto como en otro momento porque no hacemos juicios acá, eso se hace de manera telemática”.

“No es común que vengan los detenidos, sin embargo ayer se estaba haciendo un debate y había varios. Ayer hubo que evacuarlos, como a todos”, apuntó.

Instalaciones precarias

“No se habilitó nunca el gas, nos pusieron equipos de frío/calor y estamos con eso. Tenemos pocos equipos para el invierno, aunque durante muchísimos años en las dependencias del 8° éramos las únicas con aire acondicionado en verano. Sabemos como es Bahía y a veces se torna insoportable. Mis compañeros de trabajo, del 7° para abajo no tenían, recién el año pasado colocaron algunos. Es complicado trabajar con 40 grados, se pone difícil”.

“No podemos tener heladeras ni pavas eléctricas, la Corte lo prohibió. Eso tiene que ver con el estado de las instalaciones eléctricas. Tuve que firmar que en mi dependencia no puede haber ni una pava ni un dispenser. Por eso hoy estoy infraccionando, creo que no pueden venir a cuestionarlo porque esa es la única forma que tenemos de preparar un mate o un té”.