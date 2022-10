Un ex Olimpo se escapó del hospital para jugar la semifinal con Instituto

Instituto es una enfermería. A pesar de su expectativa por el partido ante Defensores de Belgrano por las semifinales del reducido, la Gloria sufrió las bajas del arquero suplente, Emanuel Bilbao, por un aneurisma cerebral, y del ex Olimpo Ezequiel Parnisari, por un cuadro de apendicitis.

Precisamente el “Vikingo” protagonizó una insólita escena que demostró el compromiso del plantel albirrojo con la búsqueda del tan ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol argentino. Según una publicación de Instagram de su pareja, Pamela Andrada, el barbado se escapó del hospital previo a su operación para extirparle el apéndice.

“El jueves vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te dijeron que te tenían que operar del apéndice es de película. Sí, se escapó. Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación, pero no… ‘Tengo que jugar la semifinal, no me pueden operar’. Yo no me equivoco cuando digo que estás loco”, reza un párrafo de la publicación en redes sociales.

Después, la mujer describió en el texto cómo fue el operativo de búsqueda para que Parnisari volviera al hospital. “‘Si no volvés al sanatorio te buscamos con la Policía’. No te quedó otra que acomodar las cosas e ir a internarte”, reza otro pasaje del mensaje. “En el sanatorio te conocieron más por ser el que se escapó que por ser el jugador de Instituto”, agregó.

Cabe recordar que al día siguiente, el viernes 21, el ex-Aldosivi fue operado en el Sanatorio Allende y ya reposa en su hogar. Está descartado para el encuentro de ida ante Defensores de Belgrano, el próximo domingo 30 a las 18.05, y lo más probable es que también pase lo mismo para el duelo de vuelta.

La baja de Parinsari es sensible teniendo en cuenta que es uno de los baluartes defensivos del equipo de Lucas Bovaglio y conformó una sólida dupla central junto a Fernando Alarcón. Además, el “Vikingo” es una garantía en el juego aéreo, lo que lo convierte en un importante referente en las dos áreas.

Repercusiones

Los hinchas gloriosos no pasaron por alto la “locura” de “Parni” y le expresaron su agradecimiento a través de las redes sociales. “Está totalmente loco. Se escapó porque quería jugar la semifinal. Hablame de sentido de pertenencia. Parnisari te amo como a mi vieja”, tuiteó un fanático.

“Dame un Parnisari, te recupero las Malvinas y saco a los rusos de Ucrania”, escribió otro albirrojo. La gente se identificó con el accionar del ex-Agropecuario y lo hizo saber masivamente.

Fuente: LB24 / El Doce TV.