Largas filas en Bahía para acceder al bono de $45 mil

Cientos de personas se acercaron en las primeras horas de este lunes a las dos oficinas de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) de Bahía, tanto la de Colón al 200 como la de Brown al 100. Tiene que ver con el inicio de la inscripción –de manera presencial– al bono de 45 mil pesos que dispuso el Gobierno, el cual está destinado como Refuerzo Alimentario para adultos sin ingresos.

Julio, uno de los presentes, manifestó al móvil de La Brújula 24 que “estoy encuadrado en la lista, sin laburo, no tengo ninguna ayuda del Municipio ni de nadie”. “Está dura la calle, no hay trabajo de ninguna clase. Hago albañilería y lo que sea. Mi señora también está en una situación difícil, no tenemos ni para comer”.

“En estos momentos estamos viviendo en la casa de mi suegra, que nos presta, y gracias a ella estamos más o menos bien. Pero apenas nos alcanza para lo mínimo”, indicó.

Marcos, por su parte, relató: “Estoy desempleado, a veces vendo algo en la calle y se sobrevive. Pero si llueve, por ejemplo, no podés hacer nada. Me sorprendió la gente, quería venir a las 4 de la mañana y no esperaba que hubiera tanta. Vendo sahumerios, bolsas de residuos, medias, lo que sea”.

“Hay lugares en los que me dejan entrar y otros no, por el motivo de que hay mucha gente maleducada, otros vendedores que faltan el respeto y nos perjudican a todos. Yo no bajo los brazos y sigo haciendo lo que puedo”.

“Soy de Río Negro, de General Roca, y hace un año que estoy acá. Me vine a cambiar un poco el aire y vivo en un hotel, pago dos mil pesos por día. No hago fortuna ni me hago rico, solo para sobrevivir”, consideró.

El bono

El refuerzo es de $45 mil y se pagará en 2 cuotas de $22.500 en noviembre y diciembre.

Los requisitos para acceder:

Tener entre 18 y 64 años.

No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo.

No ser titular de ninguna prestación (jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otra).

No contar con Obra Social o Prepaga.

Se cruzará información con otros organismos para evaluar la situación socioeconómica.