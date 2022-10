Alertan por faltantes de clavos y alambre en todo el país

En los últimos meses diversas industrias hicieron públicas sus quejas por la falta de insumos que dificultan el normal desempeño, movidas en su mayoría por la falta de divisas, aunque no es el caso de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina, que alertó por la falta de clavos y alambre.

“Vemos que día a día se va complicando porque hay cupos para comprar, los distribuidores tienen muy poco, entonces nos van entregando a lo mejor un cajón por mes y eso a veces no alcanza, más que nada cuando las ferreterías están en zonas donde hay construcción”, dijo Sergio Angiuli, de la Cámara que nuclea a los ferreteros.

En ese sentido, recordó que son productos nacionales que no llevan insumos importados. “También tenemos problemas con aquellos que son directamente importados o de fabricación nacional que tienen algún componente importado”, aseguró en declaraciones a radio LT8.

El representante del rubro dijo que es probable que quien hoy quiera un cajón de clavos no lo consiga pero que sí se le venda “un par de kilos, para tratar de distribuirlo entre todos los clientes”.

“El problema arrancó cuando se cerraron los hornos en pandemia, estuvieron tres parados y no hubo producción”, recordó. “Cuando los hornos vuelven a ponerse en funcionamiento que no puede hacerse de un día para el otro, la mitad de los trabajadores ya no podían ir a las fábricas”, añadió.

“Después se estabilizó, creció la demanda, la construcción ha crecido muchísimo en el país aunque no lo vemos en el bolsillo de la gente pero se está construyendo, y yo creo que tiene que ver también con la imposibilidad de las fábricas de incorporar nuevas tecnologías”, ensayó como respuesta a este problema.

Angiuli mencionó que a menor oferta, subieron los precios: “Antes, comprar clavos en las ferreterías era ir por un producto muy económico. Hoy ya es un producto que tiene un valor bastante importante; la inflación interanual en nuestro sector es mucho mayor de lo que se anuncia, salvo productos importados que tienen precios en dólares pero no acompañado ese nivel pero tenemos una inflación de más del cien por ciento”.

Fuente: Diario Popular