“Mi vecina trató de incendiar la casa con mis hijos adentro y me roció con gasoil”

Ana tiene miedo. Luego de haber sido víctima del ataque de furia por el cual terminó detenida Vanesa Villagra, y en medio de un delicado cuadro de salud, se quejó de la Justicia por liberar a quien el domingo por la mañana atentó contra su domicilio de Catamarca al 300.

En diálogo con LA BRÚJULA 24 repasó la secuencia, una verdadera pesadilla: “Quise calmarla del lado de adentro, tiró combustible en una de las ventanas del frente de mi domicilio, se acercó a la otra y rompió los vidrios con un fierro, arrancando la persiana”.

“Salió corriendo cuando llamé a la Policía. Le preguntaron por qué lo hizo y redobló la apuesta”, destacó en su charla con el periodista Germán Sasso quien le consultó la razón de tanta saña: “Su hija golpeaba mucho a la mía y cuando dejaron de ser amigas comenzaron estas diferencias”.

Sobre el problema que la aqueja, explicó que “en marzo me detectaron un cáncer terminal con metástasis en varias partes de mi cuerpo y un tratamiento de quimioterapia. Quiero que haya justicia porque esto fue premeditado”.

“No entiendo por qué tanto daño por una pelea de chicas, hace casi un año que venimos arrastrando esto. Se llama Vanesa Villagra, estuvo detenida y ayer cometió un intento de homicidio”, advirtió.

Por último, Ana reveló: “Vivo con cuatro menores y terminé internada, me sacaron líquido de un pulmón. Nos gritaba que nos quería matar a todos, me roció con gasoil y me salvé porque el encendedor falló. Es una persona muy violenta porque en cualquier momento viene y me mata”.