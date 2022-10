Reportan problemas en la implementación del boleto combinado

El Director General de Movilidad Urbana, Ramiro Frapiccini, conversó esta mañana con el equipo periodístico del programa Bahía Hoy, que se emite a diario por La Brújula 24, respecto de la implementación del boleto combinado en la ciudad.

Se trata de un mecanismo por el cual aquellos usuarios y usuarias que abonen un viaje y en el lapso de una hora suban a otras líneas, el segundo pasaje sería gratuito. Entraba en vigencia a partir de hoy, aunque rápidamente se reportaron los primeros problemas.

“Debutó hoy el boleto, estuve hablando con el gerente de SAPEM porque aparentemente no en todos los colectivos se está cobrando. Si bien actualizaron el software, ya estamos en comunicación con Nación Servicios para ver cual puede ser el problema, porque no esté vigente en todos los colectivos”, comentó el funcionario local.

Y agregó: “No tengo un informe de qué línea en particular, el personal de Sapem ya se subió a distintas y en algunos no funcionó. Tiene que ver con algunas máquinas de los colectivos. Están revisando la programación, aún no encuentran el inconveniente”.

“Estamos haciendo el chequeo con los número de tarjeta, internos y todo lo que necesita Nación Servicios para ver lo que está pasando. Ya le pedimos que rápidamente se hagan las correcciones. Se tomaron dos meses para hacer la configuración, se suponía que hoy tenía que estar funcionando correctamente”.

Además, Frapiccini consideró que “no establecimos un mecanismo para devolver el dinero porque no estaba contemplado, el reclamo se puede hacer en los puestos SUBE”.

“Lo que sí está claro es que se está trabajando para reconfigurar el sistema, lo cuál será retransmitido a todos los colectivos. Esto se hace de noche porque es cuando van todas las unidades a la cabecera”, apuntó.