Rodríguez Labastía: “El Juez vivirá con su conciencia por el fallo que escribió”

Maximiliano Rodríguez Labastía analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 el fallo por el cual absolvieron a los seis imputados de estafarlo con la herencia de su padre y admitió que, si bien no esperaba el fallo del titular del Juzgado Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, tampoco lo sorprende.

“Vengo viviendo esto desde los 20 años, ya estoy acostumbrado. La gente que me rodea no lo puede entender, pero estos reveses judiciales y sin sentido ya los sabemos”, resaltó Rodríguez Labastía, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y resaltó: En su momento tuvimos suerte para que la causa llegue a juicio, pero todo fue con palos en la rueda. No queda otra que seguir”, al tiempo que agregó: “Un par de estas personas hasta me pidieron disculpas, las cuales me parecieron bien, cada cual tiene su moral”.

“Del fallo, me quedo con que el caso haya salido a la luz. No pudieron tapar todo y dejarlo debajo de la alfombra. Es muy importante el hecho de poder hablarlo porque mucha gente puede estar viviendo lo mismo y no tuvieron la posibilidad de litigar con una familia poderosa como me pasó. Solo queda seguir adelante”, admitió, resignado.

Consultado sobre las sensaciones que recorren su cuerpo por estas horas, señaló: “El fallo fue ayer y, si bien uno espera esto, no entiendo los argumentos. Me encantaría saber qué pasaría si a un hijo del juez le hubiese tocado vivir lo mismo que yo. Me cuesta creer que se pueda haber asustado, no lo entiendo”.

“El juez dice que hasta 2008 yo no podría haber dispuesto de los bienes, pero la Cámara afirma lo contrario. El día del velatorio de mi papá fui uno de los que llevó el cajón. Lo que no explicaron es por qué, si querían vender una propiedad, pasó por dos y hasta tres manos antes. Capaz que legalmente todos estamos equivocados, pero hay una prueba científica que indica que soy el hijo”, exclamó Rodríguez Labastía.

En el tramo final, mencionó que “el juez vivirá con su conciencia sobre el fallo que escribió, no soy quién para decirle nada. A esta altura, lo que pasó supera lo bizarro y uno se lo toma con cierto humor porque no queda otra. Sabía que la sentencia podía darse en esa dirección, pero no me la esperaba”.