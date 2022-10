Atentado a Cristina: investigan si los atacantes tenían una tercera pistola

Una nueva arma está ahora bajo la lupa de los investigadores del intento del asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Sería una Smith & Wesson que aparece en manos de Brenda Uliarte en una de las imágenes que enviaba en conversaciones donde se jactaba de tener “un fierro” y saber disparar.

Uno de los interrogantes a despejar es si pensaba usarla al mismo tiempo o el mismo día que Fernando Sabag Montiel, con quien estaba en las inmediaciones de la vivienda de la vicepresidenta cuando terminó apresado por militantes que advirtieron su intento de disparar.

Lo que llama la atención es que se trata de un pistola cara, que puede costar unos 3 mil dólares, difícil de pensar que estuviera al alcance del grupo conocido como “la banda de los copitos”. Esto profundiza los interrogantes sobre si había alguien detrás de estas personas que tenía familiaridad con armas y municiones.

La Bersa calibre .32 que llevaba Sabag Montiel tenía cinco balas pero ninguna había ingresado en la recámara. Los peritajes mostraron que estaba apta para el disparo. En las pruebas del testeo no falló ni una vez. En un video se lo veía a él mostrando cómo se accionaba. Es posible que Sabag no haya movido la corredera o no lo haya hecho correctamente. “Che, pero que onda que falló el tiro? No practicó antes o le falló la adrenalina del momento?”, le preguntaba Agustina Díaz, otra de las detenidas (procesada como partícipe secundaria), a su amiga Uliarte, la mañana posterior al intento de magnicidio.

A Díaz y a otros interlocutores, Uliarte les había mandado fotos suyas exhibiendo un arma. Una de esas imágenes podría aportar alguna novedad a la causa. Hablaba de la posesión de la pistola con orgullo y como algo natural. Les decía que sabía disparar.

Fuente: Página 12