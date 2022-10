El local de una galería céntrica, inundado de materia fecal por la rotura de un caño

Una situación desesperante vive Rosío Paladini. Es la dueña de un tradicional comercio ubicado la Galería Americana (O’Higgins 27) y lleva varios días “nadando” entre la materia fecal por una avería en un caño cloacal perteneciente al edificio que se encuentra lindero y nadie le da respuestas.

“Las pérdidas son totales, se cayó mampostería, no tengo respuestas de ningún tipo. No aparece el administrador para dar una solución. Vinieron unos plomeros el sábado pero la respuesta no satisface”, indicó la mujer, en LA BRÚJULA 24.

Además, resaltó que “estamos mojados de pies a cabeza. Todavía no pudimos hacer cálculos de la pérdida, pero asciende a más de un millón de pesos en mercadería que no se puede recuperar. Son 35 años de trabajo que se echan a perder”.

“La Policía y los bomberos vinieron, pero no pueden hacer nada porque no hay riesgo civil. No tenemos luz en el local y no somos los únicos acá. Esta mañana fui a hablar con el portero para ubicar al encargado, no quieren dejar al edificio sin agua, por eso no cierran la llave. Estamos trabajando en esas condiciones, rodeados de materia fecal”, señaló, en otro tramo de la nota radial.

Por último, advirtió que “hemos tenido hechos similares, aunque más pequeños y aislados. Estamos hablando de un edificio de 70 años al que creo que no se le hizo el mantenimiento pertinente. Estuvieron trabajando tres plomeros que nos certificaron que el problema surge por una anomalía del edificio de al lado”.