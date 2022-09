Sigue el acampe del Polo Obrero y el tránsito por Alsina aún está cortado

Un grupo de manifestantes del Polo Obrero continúa esta mañana con el acampe sobre la primera cuadra de calle, a metros del ingreso al Palacio municipal, en el marco de una jornada de protesta a nivel nacional por la delicada situación que atraviesan en materia económica. El tránsito por el sector se encuentra cortado.

Desde el amanecer se escuchó el sonido de los bombos y con los primeros rayos de sol, Betty conversó con LA BRÚJULA 24: “La noche fue tranquila. Es un acampe pacífico. Nos vamos a quedar hasta las tres de la tarde y si no hay respuestas a los compañeros en la 9 de Julio, seguiremos”.

“Si la gente nos dice algo, los ignoramos, ellos deben saber que estamos viviendo una época muy mala desde lo económico. Estamos luchando por un trabajo genuino. Acá hay compañeros que viven de changas y tratan de rebuscársela”, destacó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: “No pedimos planes, toda mi vida tuve un empleo y mirá a lo que tuve que llegar. Trabajé en una casa particular hasta que me tomaron en un restaurante. Luego, como tenía casi 60 años, mandé currículum y nadie me llamó, lo que se profundizó con la pandemia”.

“La lucha es por los jubilados, la educación y la salud. Cobro una asignación que es una miseria, por eso queremos un empleo. A mí me falta un año para jubilarme, tengo problemas de salud, pero sigo en la lucha por mis hijos, dos de ellos me acompañan y solo hacen changas de albañiles”, concluyó.