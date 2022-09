Se presenta este sábado el libro “Un hijo para dos mamás”

El libro “Un hijo para dos mamás”, que cuenta la historia de cómo el periodista de este medio, Augusto Meyer, encontró a su familia biológica, se presenta formalmente este sábado a las 20.

El evento se desarrollará en la sede del Sindicato de Prensa de Bahía Blanca, ubicado en Lamadrid 266. Allí se reproducirán audios y videos que complementan el texto.

La entrada es libre y gratuita y se invita a la comunidad en general a concurrir. En el lugar se podrá adquirir el libro con la firma del autor.

El periodista señaló en una nota previa en el programa Nunca es Tarde, que el título y el contenido del libro busca reivindicar la adopción y a su madre adoptiva. “Revindico a mi familia adoptiva que me dio todo, en particular a mi mamá que por muchos años fue papá y mamá. Esta necesidad me surgió después de que ella falleció, ya venía un poco madurando, pero allí fue la decisión de empezar a buscar”, dijo.

Su búsqueda duró 16 años y con la ayuda de familiares, la ciencia y las redes sociales, logró reunirse con su madre, casi 50 años después de su nacimiento.