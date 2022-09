Experto en predicciones anunció el campeón del Mundial

Joachim Klemen, financista inglés que adelantó que Alemania ganaría el Mundial 2014 y Francia el del 2018, dijo quién será el ganador del de este 2022 en Qatar.

A dos meses de comenzar el Mundial 2022, Joachim Klemen, un experto en predicciones deportivas, ¡aseguró que Argentina será campeón en Qatar! El corredor de bolsa inglés, miembro de Liberum Capital, acertó en su momento que Alemania ganaría el Mundial 2014 y Francia el del 2018.

Klemen hizo su predicción después de un estudio que incluye muchísimas cosas con un toque personal, que no es utilizado en general: además de datos de cada futbolista y selección, le dio importancia a datos económicos y climáticos de cada país.

Como por ejemplo, el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita, la población y la temperatura de cada uno. Según él, todos estos factores influyen en el rendimiento de una selección a la hora de disputar un partido. Aunque, también, aclaró que nunca hay que dejar de tener en cuenta el azar.

A partir de este estudio, concluyó que la Selección Argentina llegará a la final y vencerá allí a ni más ni menos que Inglaterra. Y sería a 40 años de la Guerra de Malvinas. Y además aseguró que el equipo de Lionel Scaloni eliminará a España en las semifinales.

Pero, Klemen también se resguardó por si su predicción falla: “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”.

Fuente: Diario Popular