Ombrosi rompió el silencio en La Brújula 24: “Voy a apelar porque soy inocente”

El ex funcionario bahiense Andrés Omar Ombrosi fue condenado ayer a cuatro años de prisión luego de ser hallado autor responsable de maniobras de peculado. En diálogo con LA BRÚJULA 24, rompió el silencio y habló por primera vez, en el marco de la causa que lo involucra como uno de los eslabones de una cadena de contratos apócrifos en el Astillero Río Santiago.

“El Tribunal entendió que los diez currículums que envié por mail los mandé para que se pudiera llevar adelante la maniobra. También que de esta forma se facilitaban los contratos falsos. En estos dos años que se investigan mandé muchísimos más CV, pero los hice de buena fe porque era gente que buscaba trabajo, no solo en el astillero, sino también al Banco Provincia y a otras dependencias”, resaltó Ombrosi, en el comienzo de su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: “Eran de gente profesional, joven, que se diferencia de otros currículums de personas muy mayores y sin preparación. No pude demostrar que lo hice de buena fe. En su momento presenté testigos, demostrando no haber participado del delito, pero en la causa penal, si bien no tengo reproches para la Justicia, no alcanzó para demostrar la buena fe al enviar los currículums”.

“No discuto haberlos enviado, sino que lo que no comparto es en los motivos por los cuales los jueces le dieron la razón a los fiscales. La mayoría fueron contratados por el astillero, se le generaron sueldos y estas personas nunca los cobraron ni supieron que estaban contratados. Eso no se discutió en el juicio, solo se debatió si yo había participado en los hechos”, resaltó el condenado que hace casi diez años no vive en Bahía Blanca.

No obstante, refirió: “Nunca puse en discusión que había mandado esos currículums, solo que lo realicé en buena fe. Sé que no lo pude demostrar, no pude conocer los motivos por los cuales los jueces no me creyeron. Lo de la participación necesaria es uno de los temas que usamos para cuestionar la sentencia. Según los fiscales hubo más de 200 contratos falsos y mi participación llegó solo a diez”.

“La maniobra, como la cuentan los fiscales, es desprolija y burda, a punto tal que me cuesta creer que se hiciera eso. No participé en ningún pacto y eso está probado. Los astilleros no son una empresa competitiva y perjudican al Estado. Cuando empezó el juicio los fiscales me explicaron que si había seguido instrucciones de un superior, mi imputación desaparecía”, manifestó en otro tramo de la entrevista radial.

Y no vaciló al recordar que “incluso me ofrecieron la posibilidad de un juicio abreviado, pero me negué porque confiaba en mi inocencia, pese a la impotencia de que no iba a ser tan fácil demostrarlo. Es cierto que mandé esos currículums, con buena intención. Cuando la gente habla de peces gordos, sean Christian Breitenstein o Daniel Scioli, no aparecen nombrados ni están involucrados en la causa”.

“El juicio abreviado implicaba un ofrecimiento de reconocer el delito y una pena, yo quería demostrar que no robé y logré probarlo. Lo que se me cuestiona es que entregué documentación para que otros cometan un delito. Más allá de que no llegué a demostrar todo lo que quería, logré probar una parte, tampoco me impusieron una pena monetaria. Al comienzo jamás se me ocurrió que yo podría estar involucrado en la causa”, sintetizó Ombrosi.

Sobre las acciones que va a tomar y recursos que podría interponer, aclaró: “Todavía no pudimos leer la sentencia completa, entiendo que los jueces están de acuerdo con los fiscales porque coincidieron con el pedido de pena. No obstante, vamos a apelar porque soy inocente y es mi derecho. Todos los imputados están tramitando su juicio abreviado, incluso Scavuzzo (ex presidente de Astilleros Río Santiago), y acordaron una pena de ocho años, pese a que ninguno está preso por esta causa. Siento una gran impotencia por esto que me toca vivir”.

“Falta determinar dónde está la plata, muchas cosas, pero el fiscal debe saber que la condena fue el proceso, significó llegar a juicio y terminar esto después de seis años y medio en los que no podía demostrar nada. Siempre estuve a disposición, cada 15 días iba a leer el expediente que conocía más que los fiscales. Cuando uno gestiona asume riesgos, a veces la inexperiencia juega una mala pasada”, sostuvo el ex funcionario.

Sobre su labor específica, advirtió: “Es habitual que se reciban currículums y se reenvíen si cumplían determinados perfiles, le podría haber pasado a cualquiera. De esas diez personas hay gente de Buenos Aires, otros de Bahía y muchos que no envié. Los jueces dicen cómo puede ser que llegaron esos CV al astillero si no los mandé, así estamos. En algún lado ese dinero tiene que estar, es difícil determinar porque todo lo que se me acusa ocurrió en seis meses pero la causa toma una ventana de tiempo de dos años”.

“Yo no era el jefe ni el astillero dependía de mí. El Presidente del astillero, el tesorero y el ministro dicen que yo no tenía nada que ver, incluso se sorprendieron durante el juicio porque nunca me vieron. Eso creo que deberían haberlo considerado. Estamos hablando, dolarizado, de unos tres o cuatro millones de dólares si todo lo que dicen los fiscales es cierto. Nunca me beneficié del Astillero Río Santiago y lo demostré, no me enriquecí durante mi paso por la función pública y es lo más positivo de este proceso judicial”, resaltó.

Sobre el cierre, exclamó que “nunca nadie me ofreció ser testaferro, una vez me ofrecieron dinero para que consiguiera una audiencia con Christian, dije que no, le avisé a Breitenstein y desde aquel momento nunca más me tocó vivir algo semejante en ninguno de los cargos que ocupé. Me voy a seguir defendiendo, algo que logré hacer en todo momento, la Justicia se portó bien conmigo, evidentemente hay un punto de interpretación que no coincide con lo que me ocurrió, más allá de que no niego los hechos. Luego están las interpretaciones que pueden hacer de mi corazón”.

“Ir a un juicio da mucho miedo, pero era el único lugar donde me podía defender. Dos de los fiscales valoraron que haya rechazado el juicio abreviado; concluyó Ombrosi, quien al epílogo confirmó que Breitenstein no lo llamó ayer tras que se divulgue el fallo.