Nes Campano cumple el sueño de cantar en Europa

Cecilia Corradetti / Especial para La Brújula 24 / [email protected]

El artista local Nes Campano sigue acumulando sueños, algunos cumplidos y otros por cumplir. Tras haber recorrido Barcelona y parte de Marruecos para mostrarle al mundo sus melodías, hoy se encuentra en La Toscana, Italia, cantando en La Pescaia Resort, un lugar de ensueño.

“Nes”, tal su nombre artístico, era un niño cuando empezó a cantar en su Ingeniero White natal. No había fiesta familiar donde no mostrara sus dotes, así como en actos y festivales. Toda su carrera fue “a pulmón” y, aunque implicó esfuerzo, la recompensa siempre fue mucho mayor.

Radicado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque cumpliendo la meta de cantar en Europa, relató desde allá sus vivencias más ricas y algunas anécdotas.

“En este viaje están sucediendo hechos inesperados, si bien decido no creer en las casualidades y sí en las causalidades, estando en Marruecos surgió la idea de que mi nombre artístico sea Makiato, porque tengo el pelo blanco como el café Machiato en Italia y este look ya es algo característico de mi vida”, relató a La Brújula 24.

“Lo que más me impresionó en ese viaje fue que apenas surgió ese nombre artístico comenzaron a sucederme cosas relacionadas con Machiato. Por ejemplo, toparme con carteles con ese nombre o que en un show me toque justo un vaso con la M’”, recuerda riendo.

–¿Entonces?

— Nes Campano también es Makiato, que en su término original significa “Manchado” y creo que todos estamos llenos de marcas, manchas y cicatrices en la vida por eso, una vez más, Makiato me representa. Quizás se preguntarán por qué con “k” y no con “ch”, y es porque creo en el budismo y la terminación de “kiato” le da un sonido oriental. A su vez, en el aeropuerto de Marrakesch compuse una nueva canción que formará parte de mi nuevo álbum “Único”.

–¿Qué significa este viaje para un artista que viene de abajo como vos?

— Sin lugar a dudas, este viaje es de redescubrimiento. En el resort donde estoy cantando hay turistas de todo el mundo, Londres, París, Noruega, Holanda, Brasil, Alemania y, honestamente, siento una sensación hermosa en cuanto a la devolución, ya sea desde el afecto y el respeto como encontrarme con ediciones de videos que realizaron con canciones mías en otros países. Hermoso.

–¿Qué tipo de actuaciones estás realizando?

— En los eventos del hotel, cenas, agasajos. Hace unos días subí un video donde aparezco de sorpresa con ropa de mozo para intervenir y se puede ver en los rostros la emoción y sorpresa de la gente. Sentí que la actuación les había encantado.

— ¿Qué aspectos podés destacar de la experiencia?

— El respeto a la cultura es altísimo, gustan y disfrutan de la música internacional, pero mucho más de la música argentina. Por eso cuando existe la oportunidad interpreto folklore y algún tango, que también me recuerda mis primeros pasos con la música.

— Cumpliste 32 años en Italia ¿Qué se siente?

— Si bien fue raro, también una experiencia única que me hizo crecer y valorar aún más a la gente que amo y está en Argentina. Amo a mi país con toda mi alma y con todo lo que esto significa. Me di cuenta de que acá existe una palabra que se llama estabilidad y, como se sabe, no estamos acostumbrados a vivir de este modo, con lo cual, aunque parezca loco, me genera cierta incomodidad.

— Claro, porque estás habituado a “remarla”…

— Empecé a trabajar a mis 15 años y siempre fue improvisar y luchar por y para un futuro mejor con lo cual aprender a vivir en el caos te termina preparando para todo. Es increíble, pero cuando todo parece estable sentís que te falta un poco de algo… somos así, únicos. Los argentinos somos únicos.

— ¿Qué es lo mejor que te llevarás el mes que viene de esta experiencia?

— Un bagaje increíble por donde se lo mire, relacionarme con compañeros de Ucrania y entender cómo ven, sienten y viven la guerra, con personas de Georgia (no sabía que existía ese país), de Rumania, entre tantos otros. Creo que todo esto me abrió la cabeza y, sobre todo, me alimentó el alma.

— ¿Cómo fue relacionarte con otros músicos?

— Con respecto a la música, conocí artistas increibles y compartí escenario con ellos. El hecho de haber estudiado música occidental me permitió comunicarme con mayor facilidad y generar una conexión instantánea en cada presentación.

–¿Cuándo regresás al país?

— El mes que viene estaré en la Argentina para terminar la producción del nuevo álbum, que presiento y deseo llegue tan lejos como mi experiencia en este viaje.

Una trayectoria forjada en base al esfuerzo

La “remada” de la que suele hablar este artista whitense tuvo una gran recompensa en 2019, cuando el Programa Internacional “JCI TOYP” lo distinguió como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de la Provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo es reconocer la labor destacada de quienes mostraron ser sobresalientes en sus áreas de conocimiento, en este caso en el rubro “Logros culturales”.

“Significó un respiro para cargar energías y continuar en medio de una carrera maravillosa y a la vez difícil, porque todo cuesta tanto que, cuando se valora lo que uno hace, realmente es un combustible”, recordó.

Sin embargo, su carrera se inició mucho antes y a los 18, cuando combinaba sus canciones con su trabajo como cadete, siempre se hacía un hueco entre sus compañeros y solía ser “la voz” en despedidas y agasajos.

Más tarde, visitar Madrid fue todo un acontecimiento para un chico de pueblo, criado en el potrero, como se define.

“Fue inolvidable. Era un desafío y llegué maravillado por la respuesta del público. Fue una sensación hermosa cuando, al decir que era argentino, redoblaban la apuesta y pedían más canciones”, evocó, para valorar el acompañamiento de su banda y amigos músicos antes de convertirse en solista.

“Nes” se definió siempre como un artista que nació en White, difundió su música en Bahía Blanca –y también en la zona– y luego se radicó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde sigue esforzándose para mostrarle al mundo su voz.

“Siento que lo estoy logrando. Aquel futuro que tanto deseaba lo estoy cristalizando gracias al tiempo y a la gente que me apoyó”, resume, para definir su música, la que tanto ama y por la que sigue luchando.

“Hago de todo un poco, desde baladas hasta música rítmica. Soy una persona romántica”, concluye, mientras se prepara para el próximo show en el Viejo Continente.

Instagram: https://www.instagram.com/soy_makiato/

Canal de Youtube: https://www.youtube.com/c/SoyMakiato/channels