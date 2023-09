Nes Campano sobre su participación en Got Talent: “Lo hice con el corazón”

El artista whitense Nes Campano compartió sus emociones y experiencias tras su conmovedora presentación en el programa “Got Talent” el domingo pasado cuando se ganó el corazón del público, además reveló detalles sobre su próximo álbum titulado “33”.

“Fueron momentos muy lindos. Han sido muchos años de insistir, de intentar, de que no se dé. Y bueno, cuando se abre esa puerta y sucede, se caen, todos los ‘no’ y terminás disfrutando y sin con mucha emoción. Así que feliz y agradecido con esto”, dijo en el programa Cultura Express que conduce Marta Rodríguez los martes a las 20 en La Brújula 24.

Uno de los momentos más conmovedores de su presentación fue cuando Campano mencionó a su abuela, quien solía disfrutar de su música. “Mi abuela era un ángel y se lo quise dedicar a ella también”, compartió.

El cantante también habló sobre la presión de mantener la emoción bajo control mientras interpretaba su canción: “El hecho de haber conectado con muchas personas fue estar sensible, si bien un artista no debería dejarse invadir por las emociones, somos seres humanos. Pensé que en cualquier momento me largaba a llorar, la voz me temblaba, pero lo hice con el corazón”.

Campano reveló detalles sobre su próximo álbum, “33”. Comentó que había estado trabajando en el proyecto durante casi un año en Buenos Aires, colaborando con un equipo en la producción, mezcla y composición de canciones.

“Creo que va a sonar bastante fuerte. Así que a toda la gente los invito a que me puedan conocer y escuchar mi música y ver los vídeos en mis redes sociales”, dijo.

A pesar de la ansiedad que siente por el lanzamiento de “33”, Campano destacó la importancia de relajarse y disfrutar del proceso: “Estoy tranquilo, porque imaginate dos años, para alguien ansioso como yo, es una vida”.

En cuanto a lo que sigue en “Got Talent”, Campano no pudo revelar muchos detalles debido a los contratos que los participantes deben firmar, pero instó a los seguidores a estar atentos al programa para disfrutar de las sorpresas que vendrán.