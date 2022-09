Cortaron la fibra óptica para robar $30 millones de una joyería

Un grupo comando que se estima integraban entre cuatro y seis ladrones, robó 30 millones de pesos en dinero en efectivo y alhajas de una joyería ubicada en pleno centro de la ciudad santacruceña de Caleta Olivia. Por el momento no hay detenidos.

El robo se habría producido entre la 1 y las 6 del domingo, lapso en el que paralelamente se produjo un apagón informático en la ciudad. Es decir, se cree que fueron los mismos autores del robo quienes inhabilitaron la fibra óptica que brinda el servicio de Internet en la ciudad. Con ello, inhabilitaron también el sistema de alarmas del comercio.

Los autores actuaron con “profesionalidad”, según la Policía. Primero marcaron con una “X” el local, lo que se presume fue una señal para avisar que estaba todo listo para el robo. Ingresaron por la parte trasera, subieron a los techos y así lograron introducirse en el interior. Después, se cree que salieron por la puerta de ingreso ya que la misma estaba dañada.

Víctima del robo fue la joyería “Iñiguez”, ubicada en pleno centro de la ciudad, a pocos metros del monumento al “Gorosito”, todo un emblema de Caleta Olivia que homenajea a los trabajadores del petróleo.

“Por ahora no tenemos ninguna pista, lo que sí estamos seguros es que quienes realizaron este robo no eran improvisados. Pensamos que al menos tres (por algunas huellas recogidas) ingresaron al local y otros dos oficiaron de ‘campana’ y sirvieron de apoyo para la fuga”, dijeron fuentes policiales a medios locales. No se descarta que otros hayan sido los autores del corte de la fibra óptica de la empresa Ala Sur.

