Uno de los tiktokers más populares llega a Bahía

“El show de Mati Spano” llega el viernes, desde las 20, al Teatro Don Bosco de la ciudad. Recordá que podés sacar tu entrada en la boletería o bien a través de Ticketbahia.com.

El joven tiene más de 22 millones de seguidores en TikTok y más de 4 en YouTube. Con su humor, Mati revoluciona las redes sociales. Y así palpitó ese evento en La Brújula 24.

“Me llena el alma todo el amor que me dan mis seguidores. Yo no entiendo mucho las redes, solamente subo videos, pero estoy muy contento de poder estar”, consideró. Y comentó también que “esto nació muy de la nada, estaba en el colegio hace dos años, muy aburrido en la clase, y empecé a ver videos en TikTok”.

“A los dos días me hice super fan y quise probar yo subiendo videos. El primer viral que hice fue uno peinándome, porque siempre se me hace una bola de pelo. Y de ahí en más no paré”, añadió.

Respecto del espectáculo del viernes, relató que “los que vayan van a ver mis videos, pero en vido. La verdad que estoy muy emocionado con todo lo que estoy pasando”.