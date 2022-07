Bevilacqua habló de Sergio Massa: “Ojalá le vaya bien, hoy es el político más capaz”

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, dio su opinión en diálogo con La Brújula 24 sobre la posibilidad que se genera a partir del desembarco en el Gobierno de Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados. El ex intendente de Tigre viene de ser designado por el presidente Alberto Fernández como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

“A Sergio lo conocí en 2013, cuando estaba como concejal y adherimos al Frente Renovador donde él estaba con Martín Insaurralde. Forjé una amistad y siempre rescaté la capacidad y compromiso que ha tenido con nosotros”, expresó en el programa “Nunca es tarde”.

“A todos los intendentes nos atiende cualquiera sea la hora. Anoche le escribí y me respondió pasada la 1 de la madrugada. Le expresé mi deseo de éxito por el bien de una Argentina que debe salir de este atolladero. Si no hay grandeza de todos los espacios políticos en cuanto a reconocer que es delicada la situación, esto no se arregla. Esto no lo salva un solo sector. Sergio es dialoguista y eso le permite tener plafón para avanzar en cuestiones que hay que resolver”, dijo Bevilacqua.

“Hay muchos dirigentes políticos que creen que se la saben todas y no han sido intendentes como Sergio. No es lo mismo ser intendente las 24 horas, a ser un legislador que está sentado en una banca; hay otro dinamismo en la función pública. En cada paso que ha dado Massa demostró capacidad de ejecutividad. Es una persona que demostró capacidad de acción y de gestión”, agregó el jefe comunal de Villarino.

Defendió la legítima aspiración que tiene el designado ministro en proyección de llegar al sillón de Rivadavia.

“Él quiere ser presidente. Sueña con serlo. Lo que los argentinos van a analizar de Massa es esa capacidad de acción para la resolución de los problemas. Es una oportunidad justa para uno de los mejores políticos. Hoy en la Argentina es el político más capaz. No ves en ningún lado que a Sergio lo hayan manchado con algún hecho de corrupción. Ojalá le vaya bien porque, si le va bien, le irá bien a la Argentina”, definió.