Fórmula 1: Leclerc marcó el ritmo en los entrenamientos con la Ferrari

La 13ª fecha de la Fórmula 1, que se está llevando a cabo en Hungría, tuvo su inicio con las ya típicas dos sesiones de prácticas libres. Y como viene siendo una tendencia en los últimos fines de semana, Ferrari tomó rápidamente la delantera y marcó las condiciones en la pista. En esta caso, Charles Leclerc fue el más veloz (1m18s445) con una ventaja de más de dos segundos sobre Lando Norris y Carlos Sainz.

Luego de las diferentes mejoras que presentaron a lo largo de las jornadas, el monegasco volvió a demostrar que cuenta con el auto más rápido de toda la competencia. Y que puede sacar una ventaja mayor en los circuitos cerrados, con bastantes curvas y sin tantos espacios para acelerar a fondo, momento en el que suele prevalecer Max Verstappen, quien tuvo el cuarto mejor registro del día, con su Red Bull.

“Creo que las Ferrari están un poco por delante de nosotros y me parece que será difícil para nosotros superarlos”, aseguró el último campeón y actual líder del certamen. Y agregó: “Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero creo que en piso seco no podemos competir, así que con la lluvia puede que tengamos una oportunidad”. El pronóstico del tiempo indica que habrá precipitaciones constantes y hasta una posible tormenta eléctrica durante todo el sábado, situación que alteraría los planes de los equipos para la qualy.

Sergio Pérez, por su parte, no se alertó por su flojo desempeño en los entrenamientos (9°, a 0.952s), dado que dijo haberlos utilizado para acomodarse al auto y para poder entender mejor el trazado. “Soy bastante optimista y creo que deberíamos tener un buen ritmo, pero es verdad que vi a Ferrari muy fuerte hoy. Definitivamente son muy, muy rápidos”, sentenció.

La noticia más sorprendente del viernes la aportaron los McLaren. Sin chances de hasta pelear por un podio a lo largo de la temporada y sufriendo mucho la irregularidad en las diferentes carreras, Daniel Ricciardo (5°, a 0.427s) y, principalmente, Norris (2°, a 0.217s) justificaron los intensos trabajos de sus mecánicos durante varias semanas para darle un monoplaza más eficiente a sus pilotos. Habrá que ver si mañana pueden mantener este nivel en la clasificación, que comienza a las 11.30 y que contará con la transmisión de Star+ y Fox Sports.

A diferencia del buen rendimiento de los McLaren, los que no vivieron su mejor día fueron los Mercedes. Ni George Russell (8°, a 0.910s) ni Lewis Hamilton (11°, a 1.102s) pudieron adaptarse al circuito, hecho que se vio reflejado en los resultados. Eso sí, vienen de sus actuaciones más convincentes, por lo que aún tienen un alto margen de crecimiento.

Fuente: LB24 / Olé