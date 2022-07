Leonel Pernía apretó más fuerte y ganó en el Sprint del TC2000

Leonel Pernía ganó en la carrera Sprint del TC2000 tras mantener un permanente e intenso duelo con Franco Vivían, quien con el Citroën de FDC Motor Sport alternó el primer puesto con aquél y transitó durante varios giros a la par en cada sector del óvalo de Rafaela, girando a una velocidad final cercana a los 290 Km/h.

“Se dio la carrera que la categoría pretendía. Gasté casi toda las activaciones de Push to Pass y no me quedan muchas para mañana, pero conseguimos 15 puntos importantes para el campeonato”, manifestó al bajarse de su Renault el tandilense.

Entre ambos centraron la puja por el triunfo, con una buena diferencia sobre el resto de sus adversarios, entre los cuales se destacó el cordobés Matías Cravero que en su primera experiencia en el “Templo de la Velocidad” culminó tercero con el Honda, superando a su compañero Facundo Ardusso, y al campeón Agustín Canapino, quien acusó una merma de rendimiento en el motor de su Chevrolet al contar con una elevada temperatura en unos 20ºC sobre el nivel normal. Esto motivó una revisión del impulsor y la observación ante los técnicos de la categoría sobre el inconveniente.

Sexto arribó Bernardo Llaver (Chevrolet), quien tras esta competencia relega el liderazgo del certamen por un punto ante Pernía (160 a 159). Luego recibieron la bandera de cuadros Ignacio Montenegro (Renault), Jorge Barrio (Toyota), el poleman Matías Milla (Renault) y Exequiel Bastidas (Fiat). Cabe señalar que tanto Milla como Montenegro, alegaron que corrieron esta prueba sin utilizar el Push to Pass, reservando la potencia extra (equivalentes a unos 50HP) para la competencia del domingo.

Entre los retrasos se registró el de Julián Santero (tercero en el campeonato) quien en la primera vuelta recibió un toque del peruano Rodrigo Pflucker (Fiat) cuando en le frenaje de la chicana previa al curvón norte “Jorge Ternengo” este se pasó y dañó la suspensión trasera izquierda del Toyota, que motivó el abandono del mendocino.

Fuente: LB24 / Campeones.