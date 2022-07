Sainz ganó por primera vez en una carrera con todos los condimentos

Carlos Sainz logró en el Gran Premio de Gran Bretaña su primera victoria en la Fórmula 1 en la mejor carrera del año que tuvo cuatro líderes y batallas por las posiciones de privilegio. Fue escoltado por Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull) tuvo una carrera para el olvido y fue séptimo, pero aún continúa siendo el líder del campeonato.

