"El que corta, no cobra", advierten desde el Gobierno Nacional

El piquete en uno de los accesos al Puerto llevado a cabo desde esta mañana por un grupo de vecinos de Ingeniero White en reclamo de obras y el pago del subsidio por los daños que causó la inundación tuvo su rápida respuesta por parte de las autoridades.

Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación alertaron que cortar acceso "no es el camino" y que "a este Gobierno no se lo corre con extorsión".

En esa misma línea, desde la misma cartera aseguraron que no solo no permitiremos este tipo de protestas, sino que no habrá subsidios para aquellos que participen en manifestaciones de esta naturaleza.

Cabe recordar que esta mañana, los manifestantes reclamaron la presencia del intendente Federico Susbielles, al cual buscan entregarle el acta-compromiso para, recién allí, levantar la protesta, una vez que el jefe comunal firme el escrito.