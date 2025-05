Piquete en uno de los accesos al Puerto: piden subsidios para todos

Un grupo de vecinos autoconvocados de Ingeniero White realiza desde los primeros minutos de este miércoles un piquete en uno de los ingresos al Puerto exigiendo que los subsidios de Nación y Provincia lleguen a todos los residentes en la localidad que sufrieron pérdidas en la inundación del 7 de marzo.

Quemaron cubiertas a la altura de la rotonda de calle Vélez Sarsfield con la premisa de impedir el ingreso a Puerto Galván. Exigen al municipio también que se rubrique un acta-compromiso para que se lleven adelante las obras prometidas después del desastre climático.

Luis, uno de los manifestantes, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24, minutos después de haber mantenido una comunicación telefónica con el intendente Federico Susbielles, quien le prometió que su jefe de Gabinete, Luis Calderaro, recibirá el escrito.

"Todavía el jefe comunal no está en la ciudad, por lo que hasta que no llegue y tome posesión del petitorio, el corte no se va a levantar. Pedimos intervención en desagües, cloacas y canales a cielo abierto. Además, que no quede nadie sin cobrar el subsidio, son más de 300 personas que no cobraron. Susbielles debe realizar las gestiones", destacó.