Está claro que lo que desvela a River en este mercado de pases es la posibilidad de que un jugador de elite como Luis Suárez vista La Banda. Y en relación a esa novela que cautivó a los riverplatenses desde el primer capítulo, se vienen días clave para cerrar lo que parece estar más cerca que nunca: en esta semana, el uruguayo define.

En el Millonario esperan con gran expectativa la respuesta del ex Barcelona y Atlético Madrid. A tal punto son las altas chances del sí que trascendió en las últimas horas que la negociación está próxima a concretarse.

Lo cierto es que el Pistolero sigue de vacaciones en Ibiza mientras se recupera de la dolencia en la rodilla. Por ahora, la puja de la dirigencia de River es con Barcelona, aunque lo bueno es que el interés del equipo culé pasa por Robert Lewandowski, la prioridad de Joan Laporta.

En principio, lo que deberá resolver River es su clasificación a los cuartos de final de la Copa Liberadores, ya que en los octavos es un hecho que Suárez no podrá jugar. Además, en Núñez tendrán que rezar que no llegue una oferta tentadora desde Europa.

De todas maneras, Gallardo habló de “entusiasmo” de ambas partes y dio a entender que la transferencia sería factible: “Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando”, dijo.

“Como es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”, continuó el Muñeco con respecto a Lucho.

Por último, le puso paños fríos a la situación: “Estamos tranquilos. No estamos esperando a un futbolista que está para jugar mañana, estamos esperando a un futbolista que se está recuperando”.

Por su parte el presidente del Atlético de Madrid, afirmó que “si River contrata a Suárez, se lleva al mejor 9 del mundo”.

Enrique Cerezo elogió a Lucho: “Le puede dar mucho” al equipo que dirige Marcelo Gallardo.

