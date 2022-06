Rafael Nadal habló sobre Messi: qué dijo

Rafa Nadal, quien ganó su título número 14 en Roland Garros, se refirió este martes 7 de junio de 2022 a su posible retiro y afirmó que hará “todo lo posible” para seguir jugando, mientras que sorprendió con una mención al astro futbolístico Lionel Messi.

“Agradezco mucho el apoyo, el cariño y todas las palabras bonitas que dicen sobre mí. Yo soy el primero al que le gustaría seguir jugando y haré todo lo posible para que así sea”, manifestó Nadal.

Con parciales de 6-3, 6-3 y 6-0 ante el noruego Casper Ruud, el tenista de España se quedó con su decimocuarta corona en Roland Garros y su vigésimo segundo Grand Slam, aunque parte de los flashes estuvieron en sus declaraciones posteriores, donde no confirmó ni negó el fin de su carrera.

“Es difícil explicar lo que siento. Nunca pensé que a los 36 años seguiría siendo competitivo y volvería a jugar una final como esta, en el torneo más importante de mi carrera. Es increíble jugar acá, frente a este público. Muchísimas gracias. No sé qué pasará en el futuro, pero voy a tratar de continuar”, dijo tras el triunfo con Ruud.

Y agregó: “A la gente que le gusta el deporte, no le gusta cuando se retira alguien que admira. Uno no quiere que se retire Messi o Tiger Woods. Me gusta verlos por TV y me gustaría seguir viéndolos. Cuando (Zinedine) Zidane se retiró, yo no quería que se retirara… Uno quiere ver a aquellos deportistas a los que admira”.

No obstante, su futuro sigue siendo una incógnita debido a que en las últimas semanas volvió a mostrar un dolor importante en su pie izquierdo, donde arrastra una fisura en el escafoides, aunque por el momento intentará continuar con su formidable carrera.

Fuente: Minuto Uno