Ganó Quartararo y Aleix Espargaró perdió el segundo lugar al festejar antes de tiempo

Insólito. De esa manera podría calificarse lo sucedido en el final del MotoGP de Catalunya. Sucedió que cuando faltaba una vuelta para el desenlace de la prueba, el piloto de Aprilia Aleix Espargaró comenzó a saludar a la gente que aclamaba por su segundo puesto en la carrera, pero el detalle es que todavía faltaba un giro para el final de la carrera. Cuando advirtió qué era lo que estaba pasando. el español aceleró, pero su esfuerzo no fue suficiente y finalizó en el quinto lugar.

La novena carrera del año quedó en el centro de la escena por el error de Espargaró y por la victoria del francés Fabio Quartararo, que sumó su tercera victoria en Catalunya y su cuarto podio en este circuito. Pero la nota de Espargaró se quedó con todos los titulares, porque el piloto catalán quedó anímicamente hundido. Hasta Carmelo Ezpeleta. el CEO de Dorna Sport, fue a consolar al español, que estaba completamente quebrado. Su familia y los de Aprilia lo aplaudieron, para calmar la angustia de saber que con ese segundo puesto se ponía a 13 puntos en el campeonato y ahora está a 22.

Hold your head high, @AleixEspargaro! 🙌



You have been WORLD CLASS all weekend, you're still in this fight! 👏💪#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/em5WDXGclw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2022

Espargaró, que obtuvo su primer triunfo este año en el GP de Termas-Argentina, logró la pole en MotoGP en Barcelona y salió desde la primera posición en la prueba. Con este error que cometió el piloto español, el campeonato quedó así: Quartararo (147 puntos), Aleix Espargaró (125), Bastianini (94), Zarco (94 ) y Baganaia (81).

“Ha sido increíble el ritmo de la carrera, agradezco haber acabado en el podio, vi a Nakagami llegar muy rápido a la salida y pude ganar algunas posiciones, Martín estaba bastante fuerte y gestioné el neumático trasero, pero ni así le pude pillar, ha sido bastante frustrante que me faltaba velocidad al final, la goma dura trasera no me dio ninguna ventaja. Cuando vi a Aleix parado pensé que había roto el motor, pero luego vi que estaba celebrando y aproveché para llevarme el podio”, dijo Johann Zarco, el piloto francés de Ducati, que finalizó tecero detrás de su compañero de equipo, el español Jorge Martín.

Fuente: LB24 / La Nación.