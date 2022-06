“El Pato” Silva correrá el Dakar, pero dejaría de competir con el camión

“Vamos a correr el Dakar 2023, no sé aún en qué lo haremos, se definirá en los próximos días, pero sí estaremos en el Dakar. Estoy muy cerca de confirmar mi Dakar número 13. Veremos en qué se puede correr. Me pone muy contento. El Dakar me atrapa, no lo pienso dejar por ahora”, comentó Juan Manuel Silva, el experimentado piloto del Dakar, que este año participó con un camión del Puma Energy Rally Team.

Silva evalúa algunas chances para volver a Arabia Saudita a competir en la tradicional carrera, que este domingo dará a conocer las características de la edición 2023.

“Después de un año y medio me subí al simulador que tengo en casa. Mi hijo más grande que vino a casa y en un momento le dije prestame un poco. Dí unas vueltas en un Fórmula 1, me despisté varias veces y dije no basta. No me atrapa más. Me gusta el Dakar o una carrera de larga duración sí, pero el automovilismo que corrí toda mi vida ya no”, comentó Silva.

Fuente: LB24 / Carburando.