Dormía en su camioneta y asegura que se la prendieron fuego: “Me salvé de milagro”

Un grave hecho tuvo lugar durante esta madrugada en Provincias Unidas 2600, donde una camioneta quedó visiblemente deteriorada luego de ser arrasada por las llamas, con el agravante de que en el interior se encontraba el hermano del dueño.

Minutos antes de las 3:30, un llamado al servicio de emergencias 911 alertó por lo sucedido en el barrio Las Cañitas, obligando a una rápida intervención de personal de bomberos para sofocar el foco ígneo, más allá de que los daños materiales fueron casi totales.

Juan Manuel Piris es el titular de la Renault y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, confirmó que escuchó una explosión y cuando salió, vio las llamas descontroladas. “Estaba cuidando una obra en construcción, la luz estaba cortada, me tiré un ratito a dormir”.

“Luego oí el estruendo y ví el fuego adentro. Había dejado una ventanita abierta y no descarto que me hayan tirado algo para iniciar el incendio. Mi hermano me había dejado la combi para hacer de sereno”, agregó Piris, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, confirmó que “el foco fue en la parte trasera. No tengo dudas de que fue intencional, quiero creer que no me han visto. Quizás haya sido una venganza contra mi porque hay antecedentes de robo en este barrio. No sé qué habrán usado para generar las llamas”.

“Por unos minutos salvé mi vida, porque el humo era muy denso. Cuando abrí la puerta para salir el fuego se avivó aún más. No tenía cómo llamar a los bomberos porque mi celular y la billetera quedaron adentro del vehículo. Fue una desgracia con suerte”, concluyó.